Артиллеристы ночью уничтожили укрепленные пункты БПЛА ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экипаж реактивной системы залпового огня "Град" 34-й бригады группировки войск "Север" уничтожил два укрепленных пункта с расчетами БПЛА ВСУ в Сумской области.
КУРСК, 20 июн - РИА Новости. Экипаж реактивной системы залпового огня "Град" 34-ой бригады группировки войск "Север" за ночь уничтожил два укрепленных пункта с расчетами беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным Степь.
"За одну ночь экипаж БМ-21 РСЗО "Град" поразил два укрепленных пункта с расчетами беспилотных летательных аппаратов противника в Сумской области... В результате были уничтожены два пункта управления БПЛА, а также живая сила Вооруженных сил Украины", - заявил агентству командир взвода 34-й отдельной мотострелковой гвардейской бригады группировки войск "Север" с позывным Степь.
По словам военнослужащего, с данных вражеских позиций осуществлялся запуск как ударных, так и разведывательных БПЛА ВСУ.
"Град" уникален тем, что за 20 секунд может выпустить все 40 ракет своего боекомплекта, накрывая огнем площадь до 15-20 гектаров. Это оружие считается высокоэффективным для поражения обширных территорий", - говорится в сообщении.