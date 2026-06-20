Краткий пересказ от РИА ИИ Экипаж реактивной системы залпового огня "Град" 34-й бригады группировки войск "Север" уничтожил два укрепленных пункта с расчетами БПЛА ВСУ в Сумской области.

КУРСК, 20 июн - РИА Новости. Экипаж реактивной системы залпового огня "Град" 34-ой бригады группировки войск "Север" за ночь уничтожил два укрепленных пункта с расчетами беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным Степь.

"За одну ночь экипаж БМ-21 РСЗО "Град" поразил два укрепленных пункта с расчетами беспилотных летательных аппаратов противника в Сумской области ... В результате были уничтожены два пункта управления БПЛА, а также живая сила Вооруженных сил Украины ", - заявил агентству командир взвода 34-й отдельной мотострелковой гвардейской бригады группировки войск "Север" с позывным Степь.

По словам военнослужащего, с данных вражеских позиций осуществлялся запуск как ударных, так и разведывательных БПЛА ВСУ.