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ВС России за неделю уничтожили более 100 мин ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.06.2026
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05:31 20.06.2026
ВС России за неделю уничтожили более 100 мин ВСУ в Курской области

Саперы "Севера" за неделю уничтожили более 100 мин ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет саперов группировки войск «Север» за неделю обнаружил и уничтожил более 100 мин и взрывоопасных предметов ВСУ в приграничье Курской области.
  • Саперные подразделения проводят тщательную проверку дорог, полей и зданий с использованием специализированного оборудования для обнаружения взрывных устройств.
  • Большинство обнаруженных мин обезвреживаются на месте с применением накладных зарядов.
КУРСК, 20 июн - РИА Новости. Расчет саперов группировки войск "Север" за неделю обнаружил и уничтожили более 100 мин и взрывоопасных предметов ВСУ в приграничье Курской области, большинство из них обезвреживаются на месте, сообщил РИА Новости старший расчета с позывным Топор.
Как заявил военнослужащий "Севера", расчет инженерно-саперного полка ежедневно выполняет задачи по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов, установленных или сброшенных с беспилотных летательных аппаратов вооруженными силами Украины на частных территориях, сельскохозяйственных угодьях и автомобильных дорогах на территории Курской области, освобожденных от противника.
"За последнюю неделю было успешно уничтожено более 100 различных типов мин и других взрывоопасных предметов. Саперные подразделения проводят тщательную проверку всех дорог, полей и зданий с использованием специализированного оборудования для обнаружения взрывных устройств", - сказал РИА Новости старший расчета 92-го инженерно-саперного полка с позывным Топор.
Он уточнил, что большинство обнаруженных мин обезвреживаются на месте с применением накладных зарядов, поскольку ВСУ устанавливают взрывные устройства, которые крайне сложно извлечь без риска для жизни и здоровья саперов.
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