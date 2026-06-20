Краткий пересказ от РИА ИИ Штурмовые отряды 25-й общевойсковой армии продвигаются в западном направлении и продолжают уничтожение формирований ВСУ.

Подразделения 67-й мотострелковой дивизии освободили семь опорных пунктов и 46 зданий.

Всего за сутки армия уничтожила до 30 боевиков, восемь единиц вооружения и военной техники.

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Бойцы "Запада" освободили несколько опорных пунктов и десятки зданий в Красном Лимане, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

« "Штурмовые отряды 25-й общевойсковой армии продолжают уничтожение формирований ВСУ и продвижение в западном направлении. За сутки подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели семью опорными пунктами и 46 зданиями", — сказал он.

Всего за сутки армия уничтожила до 30 боевиков, восемь единиц вооружения и военной техники, в том числе грузовой автомобиль, квадроцикл и шесть дистанционно управляемых роботизированных комплексов.

Кроме того, расчеты ПВО группировки и мобильные огневые группы сбили два барражирующих боеприпаса, 78 дронов и 104 тяжелых гексакоптера, а также вскрыли и уничтожили 55 пунктов управления БПЛА, три станции спутниковой связи Starlink и 21 наземный робототехнический комплекс.

Накануне в Минобороны сообщили, что бойцы "Запада" берут последние силы ВСУ Красном Лимане в огневой мешок, срывая контратаки противника, ротации, а также подвоз боеприпасов и личного состава.