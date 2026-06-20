Краткий пересказ от РИА ИИ
- Штурмовые отряды 25-й общевойсковой армии продвигаются в западном направлении и продолжают уничтожение формирований ВСУ.
- Подразделения 67-й мотострелковой дивизии освободили семь опорных пунктов и 46 зданий.
- Всего за сутки армия уничтожила до 30 боевиков, восемь единиц вооружения и военной техники.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Бойцы "Запада" освободили несколько опорных пунктов и десятки зданий в Красном Лимане, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
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"Штурмовые отряды 25-й общевойсковой армии продолжают уничтожение формирований ВСУ и продвижение в западном направлении. За сутки подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели семью опорными пунктами и 46 зданиями", — сказал он.
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Всего за сутки армия уничтожила до 30 боевиков, восемь единиц вооружения и военной техники, в том числе грузовой автомобиль, квадроцикл и шесть дистанционно управляемых роботизированных комплексов.
Кроме того, расчеты ПВО группировки и мобильные огневые группы сбили два барражирующих боеприпаса, 78 дронов и 104 тяжелых гексакоптера, а также вскрыли и уничтожили 55 пунктов управления БПЛА, три станции спутниковой связи Starlink и 21 наземный робототехнический комплекс.
Накануне в Минобороны сообщили, что бойцы "Запада" берут последние силы ВСУ в Красном Лимане в огневой мешок, срывая контратаки противника, ротации, а также подвоз боеприпасов и личного состава.
Город расположен в северной части ДНР. Это крупный логистический центр ВСУ. Освобождение населенного пункта позволит армии развить наступление на Славянск и Краматорск. На прошлой неделе Минобороны сообщило, что российские военные вышли на северо-западные окраины и активно продвигаются в Заводском районе.
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