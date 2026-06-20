ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Отмечается, что обнаруженный в ходе разведки замаскированный пункт управления БПЛА ВСУ был развернут в жилой застройке. Российские военнослужащие установили, что отсюда осуществлялась координация полетов многоцелевых ударных и разведывательных беспилотников, которые противник применял для разведки и нанесения ударов по позициям российских войск, а также объектам гражданской инфраструктуры.