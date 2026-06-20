ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие группировки «Запад» уничтожили пункт управления дронами ВСУ.
- Пункт управления БПЛА ВСУ был замаскирован в жилой застройке на краснолиманском направлении.
- Уничтожение пункта управления позволило снизить возможности ВСУ по ведению разведки и нанесению ударов на данном участке фронта.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Военнослужащие войск беспилотных систем группировки "Запад" уничтожили пункт управления дронами ВСУ, откуда координировались удары по позициям российских войск и гражданской инфраструктуре, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие расчета ударных беспилотников "Молния-2" войск беспилотных систем в составе 36-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" ликвидировали личный состав и уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в зоне проведения СВО на краснолиманском направлении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обнаруженный в ходе разведки замаскированный пункт управления БПЛА ВСУ был развернут в жилой застройке. Российские военнослужащие установили, что отсюда осуществлялась координация полетов многоцелевых ударных и разведывательных беспилотников, которые противник применял для разведки и нанесения ударов по позициям российских войск, а также объектам гражданской инфраструктуры.
Расчет получил целеуказание и приступил к выполнению боевой задачи. Техник звена быстро собрал изделие и снарядил его осколочно-фугасной боевой частью, провел все необходимые проверки и запустил "Молнию-2".
"Задача выполнялась в условиях активного противодействия средствам радиоэлектронной борьбы противника. Благодаря профессиональной выучке и слаженности действий военнослужащих цель была успешно поражена. Это позволило существенно снизить возможности ВСУ по ведению разведки и нанесению ударов на данном участке фронта", - добавили в МО РФ.