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ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 20.06.2026
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ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

ВС РФ уничтожили пункт управления, откуда ВСУ направляли дроны на гражданских

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие группировки «Запад» уничтожили пункт управления дронами ВСУ.
  • Пункт управления БПЛА ВСУ был замаскирован в жилой застройке на краснолиманском направлении.
  • Уничтожение пункта управления позволило снизить возможности ВСУ по ведению разведки и нанесению ударов на данном участке фронта.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Военнослужащие войск беспилотных систем группировки "Запад" уничтожили пункт управления дронами ВСУ, откуда координировались удары по позициям российских войск и гражданской инфраструктуре, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие расчета ударных беспилотников "Молния-2" войск беспилотных систем в составе 36-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" ликвидировали личный состав и уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в зоне проведения СВО на краснолиманском направлении", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что обнаруженный в ходе разведки замаскированный пункт управления БПЛА ВСУ был развернут в жилой застройке. Российские военнослужащие установили, что отсюда осуществлялась координация полетов многоцелевых ударных и разведывательных беспилотников, которые противник применял для разведки и нанесения ударов по позициям российских войск, а также объектам гражданской инфраструктуры.
Расчет получил целеуказание и приступил к выполнению боевой задачи. Техник звена быстро собрал изделие и снарядил его осколочно-фугасной боевой частью, провел все необходимые проверки и запустил "Молнию-2".
"Задача выполнялась в условиях активного противодействия средствам радиоэлектронной борьбы противника. Благодаря профессиональной выучке и слаженности действий военнослужащих цель была успешно поражена. Это позволило существенно снизить возможности ВСУ по ведению разведки и нанесению ударов на данном участке фронта", - добавили в МО РФ.
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