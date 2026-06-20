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Ремонтники "Севера" серийно превращают танки в "ежей" - РИА Новости, 20.06.2026
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05:01 20.06.2026 (обновлено: 08:16 20.06.2026)
Ремонтники "Севера" серийно превращают танки в "ежей"

Ремонтники "Севера" серийно превращают танки и боевые машины в "ежей"

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ремонтное подразделение группировки войск «Север» модернизирует танки и боевые машины, оснащая их противодроновой защитой типа «еж».
  • На обварку одного танка у военнослужащих ремонтного подразделения уходит не более трех дней.
  • В подразделении также проводят техобслуживание и восстановление автомобильной и мототехники, вооружения, устраняя поломки, вызванные эксплуатацией и атаками FPV-дронов.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Специалисты ремонтного подразделения группировки войск "Север" поставили на поток модернизацию танков и боевых машин и оснащение их противодроновой защитой типа "еж", сообщили в Минобороны РФ.
"Ежедневно в ремонтном подразделении 79-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" происходит модернизация и оснащение танков и боевых машин противодроновой защитой по типу "Еж", - говорится в сообщении.
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При установке боевые машину обвариваются каркасом, к которому крепятся разветвленные на отдельные проволоки железные тросы. В ходе доработки мастера учитывают накопленный боевой опыт и прислушиваются к запросам экипажей в зависимости от вида боевых задач. На обварку одного танка у военнослужащих ремонтного подразделения уходит не более трех дней.
Такие "ежи" позволяют обеспечить безопасность экипажа и техники во время атаки ударных дронов.
Также в подразделении проводят техобслуживание и восстановление автомобильной и мототехники, а также вооружения. Специалисты устраняют любые поломки, вызванные в результате эксплуатации, а также атаки FPV-дронов. Квадроциклы и багги также оснащаются противодроновой защитой. Кроме того, технику оснащают пулеметными турелями, снабжают тепловизорами и прицельными приспособлениями.
Дефицита в запчастях и специализированных инструментах нет – на складах всегда фиксируется необходимый объем. Также налажено постоянное взаимодействие с представителями заводов-производителей военной техники.
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