Робот спас около 10 бойцов ВС России на Добропольском направлении

Краткий пересказ от РИА ИИ Робототехнический комплекс «ОМИЧ-2», прозванный бойцами Димой, помог эвакуировать около десяти российских бойцов на Добропольском направлении.

Комплекс «ОМИЧ-2» доставил порядка 300 килограммов грузов, включая боеприпасы, медицинские препараты и продовольствие.

Робототехнический комплекс способен работать как под непосредственным управлением оператора, так и дистанционно, что позволяет сократить риски для личного состава при выполнении задач по снабжению и эвакуации.

ДОНЕЦК, 20 июн – РИА Новости. Наземный робототехнический комплекс "ОМИЧ-2", который военнослужащие прозвали Димой, помог эвакуировать около десяти российских бойцов и доставил сотни килограммов грузов на Добропольском направлении, рассказал РИА Новости командир роты соединения морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным Каток.

"Порядка десяти эвакуированных бойцов и около 300 килограммов доставленных грузов (перевез робот Дмитрий - ред.). Из них примерно 100 килограммов боеприпасов, около 10 килограммов медицинских препаратов, а также продовольствие", – уточнил командир роты.

По его словам, робототехнический комплекс активно применяется для снабжения подразделений и эвакуации раненых в условиях постоянной угрозы со стороны противника.

"Данный робототехнический комплекс называется "ОМИЧ-2", мы его нежно-ласково называем Дмитрий. Его грузоподъемность составляет до 450 килограммов, также он может буксировать грузы массой до 500 килограммов", – рассказал военнослужащий.

Он отметил, что комплекс способен работать как под непосредственным управлением оператора, так и дистанционно.

"На этом роботе мы эвакуировали раненых, подвозили боеприпасы, медицинские препараты и продовольствие парням на линии боевого соприкосновения", – сообщил Каток.

Он подчеркнул, что применение наземных роботизированных платформ позволяет сократить риски для личного состава при выполнении задач по снабжению и эвакуации вблизи линии боевого соприкосновения.