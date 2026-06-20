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Робот спас около 10 бойцов ВС России на Добропольском направлении - РИА Новости, 20.06.2026
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Робот спас около 10 бойцов ВС России на Добропольском направлении

Робот Дмитрий спас около 10 российских бойцов на Добропольском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Робототехнический комплекс «ОМИЧ-2», прозванный бойцами Димой, помог эвакуировать около десяти российских бойцов на Добропольском направлении.
  • Комплекс «ОМИЧ-2» доставил порядка 300 килограммов грузов, включая боеприпасы, медицинские препараты и продовольствие.
  • Робототехнический комплекс способен работать как под непосредственным управлением оператора, так и дистанционно, что позволяет сократить риски для личного состава при выполнении задач по снабжению и эвакуации.
ДОНЕЦК, 20 июн – РИА Новости. Наземный робототехнический комплекс "ОМИЧ-2", который военнослужащие прозвали Димой, помог эвакуировать около десяти российских бойцов и доставил сотни килограммов грузов на Добропольском направлении, рассказал РИА Новости командир роты соединения морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным Каток.
"Порядка десяти эвакуированных бойцов и около 300 килограммов доставленных грузов (перевез робот Дмитрий - ред.). Из них примерно 100 килограммов боеприпасов, около 10 килограммов медицинских препаратов, а также продовольствие", – уточнил командир роты.
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По его словам, робототехнический комплекс активно применяется для снабжения подразделений и эвакуации раненых в условиях постоянной угрозы со стороны противника.
"Данный робототехнический комплекс называется "ОМИЧ-2", мы его нежно-ласково называем Дмитрий. Его грузоподъемность составляет до 450 килограммов, также он может буксировать грузы массой до 500 килограммов", – рассказал военнослужащий.
Он отметил, что комплекс способен работать как под непосредственным управлением оператора, так и дистанционно.
"На этом роботе мы эвакуировали раненых, подвозили боеприпасы, медицинские препараты и продовольствие парням на линии боевого соприкосновения", – сообщил Каток.
Он подчеркнул, что применение наземных роботизированных платформ позволяет сократить риски для личного состава при выполнении задач по снабжению и эвакуации вблизи линии боевого соприкосновения.
"Такая техника помогает сохранить жизни военнослужащих и обеспечить подразделения всем необходимым даже в самых сложных условиях", – добавил он.
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