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"Семен Котко" Большого театра стал лауреатом премии "Золотая маска" - РИА Новости, 20.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:41 20.06.2026 (обновлено: 20:34 20.06.2026)
"Семен Котко" Большого театра стал лауреатом премии "Золотая маска"

РИА Новости: "Семен Котко" победил в номинации "Опера" премии "Золотая маска"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДирижер Антон Гришанин получает награду за оперу "Семен Котко" на церемонии вручения Российской национальной театральной премии "Золотая маска". 20 июня 2026
Дирижер Антон Гришанин получает награду за оперу Семен Котко на церемонии вручения Российской национальной театральной премии Золотая маска. 20 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Дирижер Антон Гришанин получает награду за оперу "Семен Котко" на церемонии вручения Российской национальной театральной премии "Золотая маска". 20 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спектакль "Семен Котко" Большого театра стал лауреатом премии "Золотая Маска" в номинации "Опера".
  • Это первое произведение Сергея Прокофьева, написанное после его возвращения в СССР в 1935–1936 годах, создано по мотивам повести Валентина Катаева "Я, сын трудового народа".
  • В этом году в номинации "Опера" лауреатами премии "Золотая Маска" стали пять спектаклей, включая "Семен Котко" Большого театра.
ОМСК, 20 июн — РИА Новости. Спектакль "Семен Котко" Большого театра стал лауреатом премии "Золотая Маска" в номинации "Опера", передает корреспондент РИА Новости.
Опера "Семен Котко" - первое произведение Сергея Прокофьева, написанное после его возвращения в СССР в 1935–1936 годах. Она создана по мотивам повести Валентина Катаева "Я, сын трудового народа" и относится к жанру героической оперы.
Награда Золотая маска - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Спектакль Кировского театра юного зрителя стал лауреатом "Золотой маски"
Вчера, 18:28
Действие произведения разворачивается в 1918 году на Украине в период Гражданской войны и немецкой оккупации. Главный герой, солдат-артиллерист Семен Котко, возвращается домой с фронта и мечтает о любви и мирной жизни. Однако за свою любовь ему приходится бороться, а о мирной жизни забыть. В финале оперы герой вновь отправляется на войну.
Лауреатами премии в номинации "Опера" также стали спектакли "Аида" Мариинского театра, "Сказки Гофмана" Самарского академического театра оперы и балета, "Любить на войне" Красноярского государственного театра оперы и балета и "Соловей" Новосибирского государственного академического театра оперы и балета.
В этом году регламент премии предусматривает возможность присуждения награды сразу пяти лауреатам в каждой номинации.
Премия "Золотая маска" реализуется при поддержке министерства культуры России, департамента культуры Москвы и Президентского фонда культурных инициатив.
Композитор Александр Чайковский - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Композитор Чайковский стал лауреатом премии "Золотая маска"
Вчера, 18:12
 
КультураСССРУкраинаСергей ПрокофьевМариинский театрБольшой театрТеатральный фестиваль "Золотая Маска"Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Москва
 
 
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