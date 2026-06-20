Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спектакль "Семен Котко" Большого театра стал лауреатом премии "Золотая Маска" в номинации "Опера".
- Это первое произведение Сергея Прокофьева, написанное после его возвращения в СССР в 1935–1936 годах, создано по мотивам повести Валентина Катаева "Я, сын трудового народа".
- В этом году в номинации "Опера" лауреатами премии "Золотая Маска" стали пять спектаклей, включая "Семен Котко" Большого театра.
ОМСК, 20 июн — РИА Новости. Спектакль "Семен Котко" Большого театра стал лауреатом премии "Золотая Маска" в номинации "Опера", передает корреспондент РИА Новости.
Опера "Семен Котко" - первое произведение Сергея Прокофьева, написанное после его возвращения в СССР в 1935–1936 годах. Она создана по мотивам повести Валентина Катаева "Я, сын трудового народа" и относится к жанру героической оперы.
Действие произведения разворачивается в 1918 году на Украине в период Гражданской войны и немецкой оккупации. Главный герой, солдат-артиллерист Семен Котко, возвращается домой с фронта и мечтает о любви и мирной жизни. Однако за свою любовь ему приходится бороться, а о мирной жизни забыть. В финале оперы герой вновь отправляется на войну.
Лауреатами премии в номинации "Опера" также стали спектакли "Аида" Мариинского театра, "Сказки Гофмана" Самарского академического театра оперы и балета, "Любить на войне" Красноярского государственного театра оперы и балета и "Соловей" Новосибирского государственного академического театра оперы и балета.
В этом году регламент премии предусматривает возможность присуждения награды сразу пяти лауреатам в каждой номинации.
Премия "Золотая маска" реализуется при поддержке министерства культуры России, департамента культуры Москвы и Президентского фонда культурных инициатив.