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Соболенко проиграла Пегуле в полуфинале турнира в Берлине - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
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Теннис
 
17:44 20.06.2026
Соболенко проиграла Пегуле в полуфинале турнира в Берлине

Соболенко проиграла Пегуле в полуфинале теннисного турнира в Берлине

© Соцсети теннисисткиАрина Соболенко
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Соцсети теннисистки
Арина Соболенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арина Соболенко уступила Джессике Пегуле в полуфинале травяного теннисного турнира категории WTA 500 в Берлине.
  • В финале Пегула сыграет против победительницы матча между Линдой Носковой и Александрой Эалой.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко уступила американке Джессике Пегуле в полуфинале травяного теннисного турнира категории WTA 500 в Берлине, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:0 в пользу третьей сеяной Пегулы, которая занимает четвертое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На тай-брейке второго сета игра была приостановлена из-за дождя. Спортсменки провели на корте 2 часа 13 минут.
Счет в личных встречах стал 9-4 в пользу белоруски.
В финале Пегула сыграет против победительницы матча между чешкой Линдой Носковой (восьмая сеяная) и Александрой Эалой из Филиппин.
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