Соболенко проиграла Пегуле в полуфинале турнира в Берлине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Арина Соболенко уступила Джессике Пегуле в полуфинале травяного теннисного турнира категории WTA 500 в Берлине.
- В финале Пегула сыграет против победительницы матча между Линдой Носковой и Александрой Эалой.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко уступила американке Джессике Пегуле в полуфинале травяного теннисного турнира категории WTA 500 в Берлине, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:0 в пользу третьей сеяной Пегулы, которая занимает четвертое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На тай-брейке второго сета игра была приостановлена из-за дождя. Спортсменки провели на корте 2 часа 13 минут.
Счет в личных встречах стал 9-4 в пользу белоруски.
В финале Пегула сыграет против победительницы матча между чешкой Линдой Носковой (восьмая сеяная) и Александрой Эалой из Филиппин.