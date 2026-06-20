Краткий пересказ от РИА ИИ Снайпер из 428-го полка российской группировки войск "Центр" с позывным Семен рассказал, как сбить тяжелый украинский дрон "Баба-яга" с первого выстрела.

Чтобы сбить дрон, нужно попасть в аккумуляторный отсек, при попадании в который происходит возгорание и дрон "вырубается".

За один день Семен уничтожил два таких дрона.

ДОНЕЦК, 20 июн — РИА Новости. Снайпер из 428-го полка российской группировки войск "Центр" с позывным Семен рассказал РИА Новости, как сбить тяжелый украинский дрон "Баба-яга" с первого выстрела: нужно попасть в аккумуляторный отсек, который является слабым местом.

"Чтобы с первого выстрела сбить "Бабу-ягу", нужно попасть сразу в аккумулятор, грубо говоря, в батарейный отсек — это слабое место. При попадании в аккумулятор появляются искры и происходит возгорание. Дрон сразу вырубается и камнем падает вниз", — сказал Семен.

За один день он уничтожил два таких дрона. Снайперская пара получила задачу прикрывать от вражеских беспилотников минометную батарею и несколько расчетов БПЛА в лесополосе в Днепропетровской области

"Прилетело две "Бабы-яги". Одну я сбил на подлете к блиндажам, она шла на наши блиндажи. А вторая пыталась раздолбить склад с водой. Прилетела, недалеко от меня сбросила тээмку (противотанковую мину. — Прим. ред.), после чего была сбита. Две "Бабы-яги" в день — это мой рекорд", — рассказал Семен.

Он отметил, что из-за близкого подрыва противотанковой мины тот день оказался самым напряженным в его жизни, но одновременно и самым результативным.