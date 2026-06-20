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Снайпер рассказал, как сбить "Бабу-ягу" с первого выстрела - РИА Новости, 20.06.2026
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08:14 20.06.2026 (обновлено: 17:31 20.06.2026)
Снайпер рассказал, как сбить "Бабу-ягу" с первого выстрела

Снайпер Семен рассказал, как сбить БПЛА "Баба-яга" с первого выстрела

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Снайпер из 428-го полка российской группировки войск "Центр" с позывным Семен рассказал, как сбить тяжелый украинский дрон "Баба-яга" с первого выстрела.
  • Чтобы сбить дрон, нужно попасть в аккумуляторный отсек, при попадании в который происходит возгорание и дрон "вырубается".
  • За один день Семен уничтожил два таких дрона.
ДОНЕЦК, 20 июн — РИА Новости. Снайпер из 428-го полка российской группировки войск "Центр" с позывным Семен рассказал РИА Новости, как сбить тяжелый украинский дрон "Баба-яга" с первого выстрела: нужно попасть в аккумуляторный отсек, который является слабым местом.
"Чтобы с первого выстрела сбить "Бабу-ягу", нужно попасть сразу в аккумулятор, грубо говоря, в батарейный отсек — это слабое место. При попадании в аккумулятор появляются искры и происходит возгорание. Дрон сразу вырубается и камнем падает вниз", — сказал Семен.
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За один день он уничтожил два таких дрона. Снайперская пара получила задачу прикрывать от вражеских беспилотников минометную батарею и несколько расчетов БПЛА в лесополосе в Днепропетровской области.
"Прилетело две "Бабы-яги". Одну я сбил на подлете к блиндажам, она шла на наши блиндажи. А вторая пыталась раздолбить склад с водой. Прилетела, недалеко от меня сбросила тээмку (противотанковую мину. — Прим. ред.), после чего была сбита. Две "Бабы-яги" в день — это мой рекорд", — рассказал Семен.
Он отметил, что из-за близкого подрыва противотанковой мины тот день оказался самым напряженным в его жизни, но одновременно и самым результативным.
По его словам, подбитая точным выстрелом "Баба-яга" при падении может зацепиться за деревья и остаться с минимальными повреждениями, но при ударе о землю чаще всего происходит подрыв боевой части.
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