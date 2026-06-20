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Словакия покроет большую часть потребностей в газе поставками из России - РИА Новости, 20.06.2026
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06:09 20.06.2026 (обновлено: 07:39 20.06.2026)
Словакия покроет большую часть потребностей в газе поставками из России

SPP: поставки из РФ покроют основную часть спроса на газ в Словакии в 2026 году

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Словакии и ЕС
Флаги Словакии и ЕС - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Словакии и ЕС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Словакия покроет основную часть потребностей в газе в 2026 году за счет поставок из России.
  • SPP заключила дополнительное соглашение с «Газпром экспорт», изменив условия поставок природного газа в Словакию в соответствии с новым законодательством RepowerEU.
БРАТИСЛАВА, 20 июн — РИА Новости. Словакия покроет основную часть потребностей в газе в 2026 году за счет поставок из России, сообщила РИА Новости словацкая государственная энергетическая компания SPP.
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"Поставками из России мы сможем в этом году покрыть большую часть наших потребностей. Всем нашим клиентам от домохозяйств до больших промышленных заказчиков мы и дальше гарантируем бесперебойные поставки природного газа", — заявили в компании.
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В SPP уточнили, что на 2026 год в соответствии с новым законодательством RepowerEU, которое вступило в силу во второй половине марта, компания заключила дополнительное соглашение с компанией "Газпром экспорт", изменив условия поставок так, чтобы они отвечали новым европейским требованиям.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт сжиженного природного газа по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ — с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.
Словакия ранее получала российский газ транзитом через Украину. Однако с 1 января 2025 года Киев прекратил этот транзит. Спустя месяц Братислава частично восстановила поставки российского газа по "Турецкому потоку".
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