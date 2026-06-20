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Истребитель Су-34 уничтожил склад беспилотников на окраине Харькова - РИА Новости, 20.06.2026
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Истребитель Су-34 уничтожил склад беспилотников на окраине Харькова

Российский Су-34 уничтожил склад БПЛА на окраине Харькова

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВКС России уничтожили склад БПЛА на окраине Харькова.
  • Удар по месту хранения беспилотников и компонентов для их производства нанес экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34М.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. ВКС России уничтожили склад дронов ВСУ на окраине Харькова, сообщили в Минобороны.
"Экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34М <...> нанес авиационный удар по месту хранения БПЛА противника и компонентов для их производства", — говорится в релизе.
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Объект находится на северо-западе города. Его уничтожение подтверждается кадрами объективного контроля, опубликованными ведомством.
В ответ на атаки ВСУ армия бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также при помощи БПЛА исключительно по военной инфраструктуре и предприятиям украинского ВПК. Так, накануне бойцы поразили "Геранями" важный энергообъект ВСУ в Харьковской области. А в начале недели удару подверглось здание, где базировались производители боевых частей для беспилотников и ракет.
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