Истребитель Су-34 уничтожил склад беспилотников на окраине Харькова

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. ВКС России уничтожили склад дронов ВСУ на окраине Харькова, сообщили в Минобороны.

"Экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34М <...> нанес авиационный удар по месту хранения БПЛА противника и компонентов для их производства", — говорится в релизе.