В Херсонской области атаками ВСУ повреждены складские помещения почты

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Складские помещения и транспорт почты повреждены в городе Скадовск Херсонской области в результате атак ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Кроме того, по его словам, в Лазурном повреждено здание администрации, в Верхнем Рогачике - здание центра занятости населения, в Петропавловке и Облоях горели поля сельскохозяйственных культур.