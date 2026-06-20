В Херсонской области атаками ВСУ повреждены складские помещения почты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Скадовске Херсонской области повреждены складские помещения и транспорт ГУП "Почта Херсон".
- В других населенных пунктах области повреждены административные здания, жилые дома, автомобили, а также горели поля сельскохозяйственных культур.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Складские помещения и транспорт почты повреждены в городе Скадовск Херсонской области в результате атак ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Кроме того, по его словам, в Лазурном повреждено здание администрации, в Верхнем Рогачике - здание центра занятости населения, в Петропавловке и Облоях горели поля сельскохозяйственных культур.
Губернатор добавил, что атакам ВСУ подверглись и другие населенные пункты области, там повреждены жилые дома и автомобили.
"На трассе Р-280 "Новороссия" и в районе Аскании-Нова горели грузовые автомобили", – сообщил Сальдо.
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13 июня, 09:53