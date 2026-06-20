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В Херсонской области атаками ВСУ повреждены складские помещения почты - РИА Новости, 20.06.2026
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14:57 20.06.2026
В Херсонской области атаками ВСУ повреждены складские помещения почты

В Херсонской области атаками ВСУ повреждены склады и транспорт почты

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Скадовске Херсонской области повреждены складские помещения и транспорт ГУП "Почта Херсон".
  • В других населенных пунктах области повреждены административные здания, жилые дома, автомобили, а также горели поля сельскохозяйственных культур.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Складские помещения и транспорт почты повреждены в городе Скадовск Херсонской области в результате атак ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Скадовске повреждены складские помещения и транспорт ГУП "Почта Херсон", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
Кроме того, по его словам, в Лазурном повреждено здание администрации, в Верхнем Рогачике - здание центра занятости населения, в Петропавловке и Облоях горели поля сельскохозяйственных культур.
Губернатор добавил, что атакам ВСУ подверглись и другие населенные пункты области, там повреждены жилые дома и автомобили.
"На трассе Р-280 "Новороссия" и в районе Аскании-Нова горели грузовые автомобили", – сообщил Сальдо.
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СкадовскХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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