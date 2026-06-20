Напавшему на ТЦ в Краснодаре назначили судебно-психиатрическую экспертизу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Напавшему на торговый центр в Краснодаре назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
- В результате нападения в торговом центре в Краснодаре одна женщина скончалась.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Напавшему на торговый центр в Краснодаре назначена судебно-психиатрическая экспертиза, сообщило СК России по Краснодарскому краю.
«
"Учитывая характер его действий при совершении преступления, назначена судебно-психиатрическая экспертиза", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
В субботу молодой человек в здании ТЦ в Краснодаре нанес ножевые ранения нескольким посетителям, по предварительным данным, одна женщина скончалось, сообщали в МВД РФ.