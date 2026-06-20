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Напавшему на ТЦ в Краснодаре назначили судебно-психиатрическую экспертизу - РИА Новости, 20.06.2026
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16:25 20.06.2026 (обновлено: 16:35 20.06.2026)
Напавшему на ТЦ в Краснодаре назначили судебно-психиатрическую экспертизу

СК: напавшему на ТЦ в Краснодаре назначили судебно-психиатрическую экспертизу

© РИА НовостиОбстановка у здания ТЦ в Краснодаре, где произошло нападение на посетителей
Обстановка у здания ТЦ в Краснодаре, где произошло нападение на посетителей - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости
Обстановка у здания ТЦ в Краснодаре, где произошло нападение на посетителей
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Напавшему на торговый центр в Краснодаре назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
  • В результате нападения в торговом центре в Краснодаре одна женщина скончалась.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Напавшему на торговый центр в Краснодаре назначена судебно-психиатрическая экспертиза, сообщило СК России по Краснодарскому краю.
«

"Учитывая характер его действий при совершении преступления, назначена судебно-психиатрическая экспертиза", - говорится в сообщении на платформе "Макс".

В субботу молодой человек в здании ТЦ в Краснодаре нанес ножевые ранения нескольким посетителям, по предварительным данным, одна женщина скончалось, сообщали в МВД РФ.
Обстановка около ТЦ в Краснодаре, где мужчина напал на посетителей - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
В Краснодаре мужчина с ножом напал на людей в ТЦ, погибла женщина
Вчера, 15:47
 
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