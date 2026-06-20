Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Польши Радослав Сикорский утверждает, что Варшава должна принимать участие в переговорах с Москвой по урегулированию украинского конфликта.
- По мнению польского министра, Польша несет риски из-за военной поддержки Украины и поэтому заслуживает места за столом переговоров.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Варшава должна принимать участие в переговорах с Москвой по урегулированию украинского конфликта, утверждает глава МИД Польши Радослав Сикорский.
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"Мы соседи как России, так и Украины, а вы, Германия, — нет", — заявил он в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
По мнению польского министра, его страна несет риски из-за военной поддержки Украины, поэтому заслуживает места за столом переговоров.
Российский президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва открыта к контактам с Европой, подчеркнул пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом он добавил, что европейцы заблуждаются, думая, что с Россией надо говорить с позиции силы.
Глава МИД Сергей Лавров в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь", заявлял, что резкая "смена пластинки" у Европы в отношении переговоров по Украине заставляет задаться вопросом, какие цели они преследуют своими высказываниями.