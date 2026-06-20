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Силкин заявил, что не видит перспектив у московского "Динамо" со Шварцем - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
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14:15 20.06.2026
Силкин заявил, что не видит перспектив у московского "Динамо" со Шварцем

Силкин заявил, что не видит перспектив у московского "Динамо" с тренером Шварцем

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСандро Шварц
Сандро Шварц - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сандро Шварц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Силкин заявил, что не видит серьезных перспектив у футболистов московского "Динамо" с новым главным тренером Сандро Шварцем.
  • Сандро Шварц вернулся на должность главного тренера "Динамо" после ухода Ролана Гусева, хотя ранее возглавлял клуб с 2020 по 2022 год.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Серьезных перспектив у футболистов московского "Динамо" с новым главным тренером немцем Сандро Шварцем не видно, заявил РИА Новости ранее работавший с командой Сергей Силкин.
После ухода Валерия Карпина в ноябре 2025 года исполняющим обязанности главного тренера "бело-голубых" был назначен Ролан Гусев. В конце декабря руководство клуба утвердило его в качестве главного тренера до конца сезона-2025/26. 22 мая "Динамо" объявило, что специалист покинул пост главного тренера "бело-голубых" в связи с истечением срока контракта. В тот же день клуб сообщил о возвращении на должность Шварца. Специалист возглавлял "бело-голубых" с 2020 по 2022 год. По окончании сезона-2021/22 немец покинул "Динамо".
"Я не верю в перспективы Сандро Шварца в "Динамо". Дважды в одну реку ведь, как говорится, не входят. С ним связаны надежды руководства клуба? Вы знаете, сколько тренеров сменилось в "Динамо", еще когда я играл, их было по два-три за год. Высокие задачи, конечно, перед командой ставить можно. Но их ведь надо выполнять", - сказал Силкин.
В прошлом сезоне "Динамо" заняло седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В Кубке России "бело-голубые" дошли до финала пути РПЛ, где уступили "Краснодару" в серии пенальти.
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