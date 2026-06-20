Силкин заявил, что не видит перспектив у московского "Динамо" со Шварцем

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Серьезных перспектив у футболистов московского "Динамо" с новым главным тренером немцем Сандро Шварцем не видно, заявил РИА Новости ранее работавший с командой Сергей Силкин.

В прошлом сезоне "Динамо" заняло седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В Кубке России "бело-голубые" дошли до финала пути РПЛ, где уступили "Краснодару" в серии пенальти.