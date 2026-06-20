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Епифанцев получил новый штраф за неуплату старого - РИА Новости, 20.06.2026
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06:21 20.06.2026
Епифанцев получил новый штраф за неуплату старого

Епифанцев получил новый штраф в десять тысяч рублей за неуплату старого

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВладимир Епифанцев
Владимир Епифанцев - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Владимир Епифанцев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Актера Владимира Епифанцева оштрафовали на 10 тысяч рублей за неуплату предыдущего штрафа в размере 5 тысяч рублей за неоплату парковки.
  • Судебные приставы начали принудительное взыскание штрафа в 10 тысяч рублей с актера, исполнительное производство было возбуждено 15 июня.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Московский суд оштрафовал актера Владимира Епифанцева, сыгравшего в сериалах "Жуки" и "Два Холма", на 10 тысяч рублей за неуплату другого штрафа в срок, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что актера ранее оштрафовали на 5 тысяч рублей из-за неоплаты парковки в Москве. В установленный законом срок штраф погашен не был.
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Тогда, следует из материалов, в отношении Епифанцева составили протокол за неуплату административного штрафа. В судебное заседание артист не явился, хотя и был извещен о процессе, следует из материалов. Столичный суд оштрафовал Епифанцева еще на 10 тысяч рублей.
Вместе с тем судебные приставы, как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, уже начали принудительно взыскивать с актера штраф в 10 тысяч рублей: исполнительное производство было возбуждено 15 июня.
Епифанцев известен ролями в сериалах "Жуки", "Два холма" и" Полярный", фильмах "Generation П" и "Небриллиантовая рука".
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