Епифанцев получил новый штраф за неуплату старого

Краткий пересказ от РИА ИИ Актера Владимира Епифанцева оштрафовали на 10 тысяч рублей за неуплату предыдущего штрафа в размере 5 тысяч рублей за неоплату парковки.

Судебные приставы начали принудительное взыскание штрафа в 10 тысяч рублей с актера, исполнительное производство было возбуждено 15 июня.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Московский суд оштрафовал актера Владимира Епифанцева, сыгравшего в сериалах "Жуки" и "Два Холма", на 10 тысяч рублей за неуплату другого штрафа в срок, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что актера ранее оштрафовали на 5 тысяч рублей из-за неоплаты парковки в Москве . В установленный законом срок штраф погашен не был.

Тогда, следует из материалов, в отношении Епифанцева составили протокол за неуплату административного штрафа. В судебное заседание артист не явился, хотя и был извещен о процессе, следует из материалов. Столичный суд оштрафовал Епифанцева еще на 10 тысяч рублей.

Вместе с тем судебные приставы, как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, уже начали принудительно взыскивать с актера штраф в 10 тысяч рублей: исполнительное производство было возбуждено 15 июня.