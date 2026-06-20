Россия сократила поставки шоколада в Грузию до минимума с начала 2025 года

Краткий пересказ от РИА ИИ Импорт российского шоколада в Грузию в мае снизился на 26% по сравнению с предыдущим месяцем и на 21% по сравнению с маем прошлого года.

По итогам первых пяти месяцев года импорт шоколада в Грузию вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Россия занимает второе место среди основных поставщиков шоколада в Грузию.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Импорт Грузией российского шоколада в этом мае просел на четверть - до минимумов с начала прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы.

Так, за май грузины импортировали из России шоколада и изделий из него на 1,6 миллиона долларов - это на 26% меньше, чем месяцем ранее, и на 21% меньше, чем в мае прошлого года. Эти объемы стали минимальными с февраля 2025 года.

Тем не менее, по итогам первых пяти месяцев года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, импорт шоколада грузинами показал рост на 8% - до 10,7 миллиона долларов.

Россия при этом расположилась на втором месте среди основных поставщиков шоколада в Грузию . В пятерку также вошли Украина (1,9 миллиона долларов), Армения (999 тысячи), Польша (680 тысяч) и Турция (576 тысяч).