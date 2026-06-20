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Россия сократила поставки шоколада в Грузию до минимума с начала 2025 года - РИА Новости, 20.06.2026
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09:06 20.06.2026 (обновлено: 12:15 20.06.2026)

Россия сократила поставки шоколада в Грузию до минимума с начала 2025 года

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРаботница на линии производства шоколадных конфет
Работница на линии производства шоколадных конфет - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работница на линии производства шоколадных конфет. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Импорт российского шоколада в Грузию в мае снизился на 26% по сравнению с предыдущим месяцем и на 21% по сравнению с маем прошлого года.
  • По итогам первых пяти месяцев года импорт шоколада в Грузию вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • Россия занимает второе место среди основных поставщиков шоколада в Грузию.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Импорт Грузией российского шоколада в этом мае просел на четверть - до минимумов с начала прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы.
Так, за май грузины импортировали из России шоколада и изделий из него на 1,6 миллиона долларов - это на 26% меньше, чем месяцем ранее, и на 21% меньше, чем в мае прошлого года. Эти объемы стали минимальными с февраля 2025 года.
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Тем не менее, по итогам первых пяти месяцев года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, импорт шоколада грузинами показал рост на 8% - до 10,7 миллиона долларов.
Россия при этом расположилась на втором месте среди основных поставщиков шоколада в Грузию. В пятерку также вошли Украина (1,9 миллиона долларов), Армения (999 тысячи), Польша (680 тысяч) и Турция (576 тысяч).
Поставки мучного, наоборот, выросли за месяц на 27% - до 2,2 миллиона долларов. Хотя в годовом выражении их стоимость показала небольшое снижение - на 3%. А экспорт сладостей из сахара снизился на 6% за месяц и 39% за год - до 4,4 миллиона.
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