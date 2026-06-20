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В ЕР потребовали разобраться с ограничениями при приеме в старшую школу - РИА Новости, 20.06.2026
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09:34 20.06.2026 (обновлено: 20:30 20.06.2026)
В ЕР потребовали разобраться с ограничениями при приеме в старшую школу

Единая Россия потребовала разобраться с ограничениями на прием в старшую школу

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Единая Россия" требует разобраться в случаях необоснованных ограничений при приеме учеников в 10-е классы.
  • Партия считает необходимым обеспечить всем желающим школьникам возможность продолжить обучение в старших классах.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. "Единая Россия" требует разобраться в случаях, когда некоторые школы устанавливают необоснованные ограничения при приеме учеников в 10-е классы, заявила координатор партпроекта "Новая школа", заместитель руководителя фракции партии в Госдуме Алена Аршинова.
"Партия требует разобраться в случаях, когда некоторые школы самовольно устанавливают правила приема детей в 10-е классы. Нужно обеспечить всем равное право на получение среднего образования, как это прописано в законе", — цитируют Аршинову на сайте политсилы.
Она отметила, что в партии считают необходимым обеспечить всем желающим школьникам возможность продолжить обучение в старших классах.
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