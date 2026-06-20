В ЕР потребовали разобраться с ограничениями при приеме в старшую школу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Единая Россия" требует разобраться в случаях необоснованных ограничений при приеме учеников в 10-е классы.
- Партия считает необходимым обеспечить всем желающим школьникам возможность продолжить обучение в старших классах.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. "Единая Россия" требует разобраться в случаях, когда некоторые школы устанавливают необоснованные ограничения при приеме учеников в 10-е классы, заявила координатор партпроекта "Новая школа", заместитель руководителя фракции партии в Госдуме Алена Аршинова.
"Партия требует разобраться в случаях, когда некоторые школы самовольно устанавливают правила приема детей в 10-е классы. Нужно обеспечить всем равное право на получение среднего образования, как это прописано в законе", — цитируют Аршинову на сайте политсилы.
Она отметила, что в партии считают необходимым обеспечить всем желающим школьникам возможность продолжить обучение в старших классах.