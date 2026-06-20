Кравцов анонсировал изменения школьной программы в старших классах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минпросвещения России изменит программу обучения в старших классах.
- Обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования вступит в силу с 1 сентября 2027 года.
- По новым правилам школьники могут ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне, а программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Минпросвещения России изменит программу обучения в старших классах, новый образовательный стандарт вступит в силу с 1 сентября 2027 года, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.
"С 1 сентября 2027 года вступит в силу обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Мы поставили перед собой задачу сделать содержание обучения более прикладным и соответствующим современным реалиям", — рассказал Кравцов.
По новым правилам школьник может ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне, тогда как раньше обязательным было изучение двух предметов на углубленном уровне.
"Программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут включены в перечень метапредметных результатов. Утвердить проект предполагается в июле", — заключил Кравцов.