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Кравцов анонсировал изменения школьной программы в старших классах - РИА Новости, 20.06.2026
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02:10 20.06.2026 (обновлено: 02:31 20.06.2026)
Кравцов анонсировал изменения школьной программы в старших классах

Кравцов: новый стандарт обучения в старших классах вступит в силу в 2027 году

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевУчащиеся во время урока в общеобразовательной школе
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпросвещения России изменит программу обучения в старших классах.
  • Обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования вступит в силу с 1 сентября 2027 года.
  • По новым правилам школьники могут ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне, а программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Минпросвещения России изменит программу обучения в старших классах, новый образовательный стандарт вступит в силу с 1 сентября 2027 года, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.
"С 1 сентября 2027 года вступит в силу обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Мы поставили перед собой задачу сделать содержание обучения более прикладным и соответствующим современным реалиям", — рассказал Кравцов.
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По новым правилам школьник может ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне, тогда как раньше обязательным было изучение двух предметов на углубленном уровне.
"Программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут включены в перечень метапредметных результатов. Утвердить проект предполагается в июле", — заключил Кравцов.
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