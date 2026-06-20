В Севастополе рассказали, как спасли полотно панорамы из горящего музея

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Решение о спасении остатков полотна панорамы из горящего музея обороны в Севастополе было принято в течение минуты.
- Обрезка полотна производилась канцелярским ножом по нижней и верхней кромкам.
- Мокрое тяжелое полотно ориентировочным весом до 200 кг выносили вшестером, совершив около пяти-шести заходов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Решение о способах спасения остатков полотна панорамы из горящего музея обороны в Севастополе было принято в течение минуты, рассказал начальник отдела информационных технологий музея Евгений Исаев.
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"Подойдя к упавшему полотну, мы в течение минуты оценивали способ его извлечения. Обрезка производилась подручным канцелярским ножом — по нижней и верхней кромкам в зоне досягаемости", - рассказал Исаев журналистам.
По его словам, поскольку полотно рухнуло на предметный план, возникла необходимость забраться наверх по водопроводным трубам и вентиляционным шахтам для освобождения верхней части от обрушившихся элементов кровли.
Исаев подчеркнул, что остатки полотна сбрасывали вниз, где остальные сотрудники распрямляли и укладывали их на импровизированные носилки из частей лестницы.
"Мокрое тяжёлое полотно ориентировочным весом до 200 кг выносили вшестером, совершив около пяти-шести заходов", - подчеркнул сотрудник музея.
ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на 10 июня, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена известная панорама "Оборона Севастополя1854–1855 гг.", воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были.