Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя

Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя

© Фото предоставлено музеем Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя

В Севастополе рассказали, как спасли полотно панорамы из горящего музея

Краткий пересказ от РИА ИИ Решение о спасении остатков полотна панорамы из горящего музея обороны в Севастополе было принято в течение минуты.

Обрезка полотна производилась канцелярским ножом по нижней и верхней кромкам.

Мокрое тяжелое полотно ориентировочным весом до 200 кг выносили вшестером, совершив около пяти-шести заходов.

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Решение о способах спасения остатков полотна панорамы из горящего музея обороны в Севастополе было принято в течение минуты, рассказал начальник отдела информационных технологий музея Евгений Исаев.

« "Подойдя к упавшему полотну, мы в течение минуты оценивали способ его извлечения. Обрезка производилась подручным канцелярским ножом — по нижней и верхней кромкам в зоне досягаемости", - рассказал Исаев журналистам.

По его словам, поскольку полотно рухнуло на предметный план, возникла необходимость забраться наверх по водопроводным трубам и вентиляционным шахтам для освобождения верхней части от обрушившихся элементов кровли.

Исаев подчеркнул, что остатки полотна сбрасывали вниз, где остальные сотрудники распрямляли и укладывали их на импровизированные носилки из частей лестницы.

"Мокрое тяжёлое полотно ориентировочным весом до 200 кг выносили вшестером, совершив около пяти-шести заходов", - подчеркнул сотрудник музея.