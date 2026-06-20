Последствия пожара в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ

Последствия пожара в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ

В Севастополе рассказали о спасении фрагментов панорамы из горящего музея

Краткий пересказ от РИА ИИ Спасение частей полотна панорамы из горящего музея обороны в Севастополе проходило в условиях шума льющейся воды и падающих стекол.

Главной целью было спасение сохранившихся частей исторического полотна.

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Спасение частей полотна панорамы из горящего музея обороны в Севастополе проходило в условиях шума льющейся воды и падающих стекол, рассказал начальник отдела информационных технологий музея Евгений Исаев.

"Находясь внутри, я не испытывал страха — присутствовало четкое осознание значимости выполняемой задачи. Все действовали слаженно в условиях шума от льющейся воды, падающих стекол и обгоревших деревянных конструкций", - рассказал Исаев журналистам.

По его словам, уровень воды доходил до середины голени, полное промокание произошло в течение первых пяти минут, однако на эти неудобства никто не обращал внимания.

"Главной целью являлось спасение сохранившихся частей исторического полотна", - подчеркнул сотрудник музея.