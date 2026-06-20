В Севастополе рассказали о спасении фрагментов панорамы из горящего музея

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спасение частей полотна панорамы из горящего музея обороны в Севастополе проходило в условиях шума льющейся воды и падающих стекол.
- Главной целью было спасение сохранившихся частей исторического полотна.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Спасение частей полотна панорамы из горящего музея обороны в Севастополе проходило в условиях шума льющейся воды и падающих стекол, рассказал начальник отдела информационных технологий музея Евгений Исаев.
"Находясь внутри, я не испытывал страха — присутствовало четкое осознание значимости выполняемой задачи. Все действовали слаженно в условиях шума от льющейся воды, падающих стекол и обгоревших деревянных конструкций", - рассказал Исаев журналистам.
По его словам, уровень воды доходил до середины голени, полное промокание произошло в течение первых пяти минут, однако на эти неудобства никто не обращал внимания.
"Главной целью являлось спасение сохранившихся частей исторического полотна", - подчеркнул сотрудник музея.
ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на 10 июня, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена известная панорама "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.", воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были.