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В Севастополе рассказали о спасении фрагментов панорамы из горящего музея - РИА Новости, 20.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:30 20.06.2026 (обновлено: 15:32 20.06.2026)
В Севастополе рассказали о спасении фрагментов панорамы из горящего музея

Сотрудник панорамы в Севастополе рассказал, в каких условиях спасали полотно

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия пожара в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ
Последствия пожара в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия пожара в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спасение частей полотна панорамы из горящего музея обороны в Севастополе проходило в условиях шума льющейся воды и падающих стекол.
  • Главной целью было спасение сохранившихся частей исторического полотна.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Спасение частей полотна панорамы из горящего музея обороны в Севастополе проходило в условиях шума льющейся воды и падающих стекол, рассказал начальник отдела информационных технологий музея Евгений Исаев.
"Находясь внутри, я не испытывал страха — присутствовало четкое осознание значимости выполняемой задачи. Все действовали слаженно в условиях шума от льющейся воды, падающих стекол и обгоревших деревянных конструкций", - рассказал Исаев журналистам.
По его словам, уровень воды доходил до середины голени, полное промокание произошло в течение первых пяти минут, однако на эти неудобства никто не обращал внимания.
"Главной целью являлось спасение сохранившихся частей исторического полотна", - подчеркнул сотрудник музея.
ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на 10 июня, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена известная панорама "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.", воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были.
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