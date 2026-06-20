Студенты проводят массовую протестную акцию в городе Нови-Сад

Краткий пересказ от РИА ИИ В Нови-Саде проходит массовая акция протеста студентов и сторонников оппозиции Сербии.

Участники акции требуют большей свободы для СМИ, ответственности для полицейских и создания условий для честных парламентских выборов.

Акция проходит на фоне планов Вучича уйти в отставку для проведения досрочных выборов в период от конца сентября до начала ноября 2026 года.

НОВИ-САД (Сербия), 20 июн – РИА Новости. Студенты и сторонники оппозиции Сербии проводят во втором по величине городе Сербии – Нови-Саде – массовую акцию протеста, передает корреспондент РИА Новости.

Учащиеся нови-садских вузов призвали единомышленников в соцсетях собраться днем в субботу на круговой развязке перед студенческим городком. Они выставили информационные стенды со своими требованиями и предложениями к ожидаемым осенью досрочным парламентским выборам.

Собравшиеся пришли с флагами Сербии , факультетов, местных нацменьшинств - русинов и других, а также плакатами. Они свистят в свистки, гудят в вувузелы и шумят - всего несколько тысяч человек.

Толпа скандирует неодобрительное "Уа!" и аплодирует речам активистов.

Выступающие активисты потребовали большей свободы для СМИ, ответственности для полицейских, замеченных в женском обращении с демонстрантами и политической ангажированности, создания условий для проведения честных парламентских выборов. Среди них университетские преподаватели, журналисты, юристы.

Это первая массовая акция студентов и сторонников оппозиции в Нови-Саде в 2026 году. Собрание оппонентов президента Александра Вучича и правящей Сербской прогрессивной партии проходит на фоне заявленных им планов уйти в отставку для проведения досрочных выборов в период от конца сентября до начала ноября 2026 года.

Студенты и сторонники оппозиции более полутора лет проводят в Сербии массовые протесты, требуя отставки властей, досрочных выборов и наказания причастных к коррупции. На последнем протесте в Белграде в ночь с 23 на 24 мая демонстранты вступили в столкновения с полицией, пострадали 17 полицейских, были задержаны 47 человек.