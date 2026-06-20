Выступление Турции на ЧМ удивило всех, заявил Акинфеев

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"Сборная Турции удивила, как и всех. 62 удара и ни одного мяча. Тяжело и тренеру, и команде. Будет много критики. Сам по себе знаю за свою профессиональную карьеру, как бывает, когда проходят такие матчи. Надо с этим справляться. Зная турецких болельщиков, сборной не поздоровится, когда она вернется домой", - заявил Акинфеев журналистам в рамках "Зарядки с первыми", которая проходит на стадионе ЦСКА в субботу.