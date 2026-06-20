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Выступление Турции на ЧМ удивило всех, заявил Акинфеев - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
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13:53 20.06.2026
Выступление Турции на ЧМ удивило всех, заявил Акинфеев

Акинфеев: сборная Турции удивила всех, будет много критики

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВратарь сборной России Игорь Акинфеев
Вратарь сборной России Игорь Акинфеев - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Вратарь сборной России Игорь Акинфеев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Игорь Акинфеев заявил, что неудачное выступление сборной Турции на чемпионате мира удивило всех.
  • Сборная Турции лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира после поражений от команд Австралии и Парагвая в первых двух матчах группового этапа.
  • За два матча группового этапа сборная Турции нанесла 62 удара по воротам соперников, не забив ни одного гола, что является наибольшим количеством попыток без гола в любом двухматчевом отрезке соревнований за всю историю турнира.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев заявил, что неудачное выступление сборной Турции на чемпионате мира удивило всех, отметив, что футболисты столкнутся с большим количеством критики со стороны недовольных турецких болельщиков.
Ранее сборная Турции досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира после поражений от команд Австралии (0:2) и Парагвая (0:1) в первых двух матчах группового этапа.
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"Сборная Турции удивила, как и всех. 62 удара и ни одного мяча. Тяжело и тренеру, и команде. Будет много критики. Сам по себе знаю за свою профессиональную карьеру, как бывает, когда проходят такие матчи. Надо с этим справляться. Зная турецких болельщиков, сборной не поздоровится, когда она вернется домой", - заявил Акинфеев журналистам в рамках "Зарядки с первыми", которая проходит на стадионе ЦСКА в субботу.
За два матча группового этапа сборная Турции нанесла 62 удара по воротам соперников. По данным Opta, это наибольшее количество попыток без гола в любом двухматчевом отрезке соревнований за всю историю турнира. Статистика ведется с 1966 года.
Вратарь сборной России Игорь Акинфеев в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу - 2016 - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
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