Выступление Турции на ЧМ удивило всех, заявил Акинфеев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Игорь Акинфеев заявил, что неудачное выступление сборной Турции на чемпионате мира удивило всех.
- Сборная Турции лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира после поражений от команд Австралии и Парагвая в первых двух матчах группового этапа.
- За два матча группового этапа сборная Турции нанесла 62 удара по воротам соперников, не забив ни одного гола, что является наибольшим количеством попыток без гола в любом двухматчевом отрезке соревнований за всю историю турнира.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев заявил, что неудачное выступление сборной Турции на чемпионате мира удивило всех, отметив, что футболисты столкнутся с большим количеством критики со стороны недовольных турецких болельщиков.
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"Сборная Турции удивила, как и всех. 62 удара и ни одного мяча. Тяжело и тренеру, и команде. Будет много критики. Сам по себе знаю за свою профессиональную карьеру, как бывает, когда проходят такие матчи. Надо с этим справляться. Зная турецких болельщиков, сборной не поздоровится, когда она вернется домой", - заявил Акинфеев журналистам в рамках "Зарядки с первыми", которая проходит на стадионе ЦСКА в субботу.
За два матча группового этапа сборная Турции нанесла 62 удара по воротам соперников. По данным Opta, это наибольшее количество попыток без гола в любом двухматчевом отрезке соревнований за всю историю турнира. Статистика ведется с 1966 года.
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