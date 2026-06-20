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Непомнящий оценил игру сборной Узбекистана на матче ЧМ с Колумбией - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
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Футбол
 
12:42 20.06.2026
Непомнящий оценил игру сборной Узбекистана на матче ЧМ с Колумбией

Непомнящий: сборная Узбекистана слишком робко начала матч ЧМ с Колумбией

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / РИА Новости
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Узбекистанцы проиграли колумбийцам в стартовом матче чемпионата мира со счетом 1:3.
  • По мнению бывшего главного тренера сборной Узбекистана Валерия Непомнящего, команда начала матч слишком робко и осторожно из-за авторитета соперников.
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Узбекистанцы слишком робко начали стартовый матч на дебютном чемпионате мира по футболу с соперниками из Колумбии, над ними довлел авторитет соперников, заявил РИА Новости бывший главный тренер национальной команды Узбекистана Валерий Непомнящий.
Узбекистанцы в первом туре группового этапа проиграли колумбийцам со счетом 1:3.
ЧМ по футболу 2026
18 июня 2026 • начало в 05:00
Завершен
Узбекистан
1 : 3
Колумбия
60‎’‎ • Аббосбек Файзуллаев
40‎’‎ • Даниэль Муньос
(Луис Диас)
65‎’‎ • Луис Диас
(Густаво Пуэрта)
90‎’‎ • Хаминтон Кампас
(Хуан Эрнандес)
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"Сборная Узбекистана уж слишком осторожно и робко начала матч с командой Колумбии, и поначалу она была похожа на команду не первого сорта. И было видно, что над ними довлел авторитет соперников, из-за этого они медленно работали с мячом и медленно передвигались, они были совсем не похожи на самих себя и не смогли проявить свои лучшие качества. Но во втором тайме они стали играть совсем по-другому. И, думаю, что такая игра поможет им поверить в себя перед следующими матчами", - сказал Непомнящий.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Узбекистана на групповой стадии также сыграет с командами Португалии и ДР Конго.
Валерий Непомнящий - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
"Испугались сами себя": Непомнящий объяснил неудачный старт Узбекистана
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ФутболСпортУзбекистанКолумбияСШАВалерий НепомнящийЧМ по футболу 2026
 
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