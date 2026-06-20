Непомнящий оценил игру сборной Узбекистана на матче ЧМ с Колумбией

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Узбекистанцы слишком робко начали стартовый матч на дебютном чемпионате мира по футболу с соперниками из Колумбии, над ними довлел авторитет соперников, заявил РИА Новости бывший главный тренер национальной команды Узбекистана Валерий Непомнящий.