Непомнящий оценил игру сборной Узбекистана на матче ЧМ с Колумбией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Узбекистанцы проиграли колумбийцам в стартовом матче чемпионата мира со счетом 1:3.
- По мнению бывшего главного тренера сборной Узбекистана Валерия Непомнящего, команда начала матч слишком робко и осторожно из-за авторитета соперников.
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Узбекистанцы слишком робко начали стартовый матч на дебютном чемпионате мира по футболу с соперниками из Колумбии, над ними довлел авторитет соперников, заявил РИА Новости бывший главный тренер национальной команды Узбекистана Валерий Непомнящий.
Узбекистанцы в первом туре группового этапа проиграли колумбийцам со счетом 1:3.
18 июня 2026 • начало в 05:00
Завершен
60’ • Аббосбек Файзуллаев
40’ • Даниэль Муньос
65’ • Луис Диас
90’ • Хаминтон Кампас
"Сборная Узбекистана уж слишком осторожно и робко начала матч с командой Колумбии, и поначалу она была похожа на команду не первого сорта. И было видно, что над ними довлел авторитет соперников, из-за этого они медленно работали с мячом и медленно передвигались, они были совсем не похожи на самих себя и не смогли проявить свои лучшие качества. Но во втором тайме они стали играть совсем по-другому. И, думаю, что такая игра поможет им поверить в себя перед следующими матчами", - сказал Непомнящий.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Узбекистана на групповой стадии также сыграет с командами Португалии и ДР Конго.