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Санкции против России привели к экономическим трудностям ЕС, заявил депутат - РИА Новости, 20.06.2026
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00:45 20.06.2026
Санкции против России привели к экономическим трудностям ЕС, заявил депутат

Картайзер: санкции против РФ стали одной из причин экономических трудностей ЕС

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Санкционная политика в отношении России — одна из основных причин экономических трудностей Евросоюза, заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
  • По словам депутата, в ЕС предпочитают объяснять экономические проблемы другими факторами.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Санкционная политика в отношении России является одной из основных причин нынешних экономических трудностей Евросоюза, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
"Это большая тайна у нас, потому что на самом деле у нас нельзя говорить о санкциях. А это одна из основных причин наших экономических трудностей, но никто об этом не говорит", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в ЕС предпочитают объяснять рост цен и проблемы экономики другими факторами, но основная причина - невыгодные самой Европе антироссийские санкции.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Лидер РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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РоссияЛюксембург (округ)ЕвропаФернан КартайзерВладимир ПутинЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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