Краткий пересказ от РИА ИИ
- Санкционная политика в отношении России — одна из основных причин экономических трудностей Евросоюза, заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
- По словам депутата, в ЕС предпочитают объяснять экономические проблемы другими факторами.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Санкционная политика в отношении России является одной из основных причин нынешних экономических трудностей Евросоюза, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
"Это большая тайна у нас, потому что на самом деле у нас нельзя говорить о санкциях. А это одна из основных причин наших экономических трудностей, но никто об этом не говорит", - сказал собеседник агентства.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Лидер РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.