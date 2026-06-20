Сальдо опроверг фейки о прекращении сообщения Херсонской области с Крымом

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опроверг ложные утверждения о якобы подготовке к прекращению транспортного сообщения региона с Крымом.

"Ситуация в регионе находится под контролем. Все решения органов власти и оперативных служб доводятся до жителей исключительно через официальные источники информации", - подчеркнул губернатор.