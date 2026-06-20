Сальдо опроверг фейки о прекращении сообщения Херсонской области с Крымом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опроверг утверждения о подготовке к прекращению транспортного сообщения региона с Крымом.
- Сальдо заявил, что информационные вбросы запускаются ЦИПсО ВСУ с целью посеять панику среди жителей, а ситуация в регионе находится под контролем.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опроверг ложные утверждения о якобы подготовке к прекращению транспортного сообщения региона с Крымом.
"Очередная волна фейков от украинских ЦИПсО разгоняется через соцсети, мессенджеры и анонимные каналы. На этот раз распространяются ролики о якобы подготовке "эвакуационных автобусов", скором закрытии границ с Крымом, перекрытии движения и других чрезвычайных мерах", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, подобные информационные вбросы регулярно запускаются Центром информационно-психологических операций ВСУ (ЦИПсО) с единственной целью - посеять панику среди жителей.
"Ситуация в регионе находится под контролем. Все решения органов власти и оперативных служб доводятся до жителей исключительно через официальные источники информации", - подчеркнул губернатор.
ВСУ атаковали мосты между Крымом и Херсонской областью
15 июня, 06:41