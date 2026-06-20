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Сальдо опроверг фейки о прекращении сообщения Херсонской области с Крымом - РИА Новости, 20.06.2026
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20:34 20.06.2026
Сальдо опроверг фейки о прекращении сообщения Херсонской области с Крымом

Сальдо назвал слова о прекращении сообщения Херсонской области с Крымом фейком

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опроверг утверждения о подготовке к прекращению транспортного сообщения региона с Крымом.
  • Сальдо заявил, что информационные вбросы запускаются ЦИПсО ВСУ с целью посеять панику среди жителей, а ситуация в регионе находится под контролем.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опроверг ложные утверждения о якобы подготовке к прекращению транспортного сообщения региона с Крымом.
"Очередная волна фейков от украинских ЦИПсО разгоняется через соцсети, мессенджеры и анонимные каналы. На этот раз распространяются ролики о якобы подготовке "эвакуационных автобусов", скором закрытии границ с Крымом, перекрытии движения и других чрезвычайных мерах", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, подобные информационные вбросы регулярно запускаются Центром информационно-психологических операций ВСУ (ЦИПсО) с единственной целью - посеять панику среди жителей.
"Ситуация в регионе находится под контролем. Все решения органов власти и оперативных служб доводятся до жителей исключительно через официальные источники информации", - подчеркнул губернатор.
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Республика КрымХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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