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Открытки с Днем медицинского работника: красивые картинки и поздравления медикам
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20:00 20.06.2026

75 открыток с Днем медицинского работника: красивые картинки и поздравления

© Открытка создана РИА Новости75 открыток с Днем медицинского работника
75 открыток с Днем медицинского работника - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
75 открыток с Днем медицинского работника
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Оглавление
День медицинского работника — профессиональный праздник тех, кто посвятил свою жизнь самому важному делу — здоровью и жизни других. Красивая открытка и поздравление с Днем медика станет искренним знаком уважения к труду врача, медсестры, медицинского специалиста. В нашей подборке открытки и поздравления для медработников. Выбирайте, бесплатно скачивайте и отправляйте теплые пожелания и слова благодарности врачу, медсестре, медбрату.

Красивые открытки с Днем медика

Есть профессии, которые меняют мир к лучшему — и медицина среди них на первом месте. Каждый день медики совершают маленькие подвиги, которые порой остаются незаметны, но навсегда остаются в сердцах людей, которым они помогли. Подготовили открытки с Днём медика для отправки в соцсетях и мессенджерах — нежные композиции с цветами, картинки и поздравления с душевными надписями.
© Открытка создана РИА НовостиКрасивая открытка с Днем медика
Красивая открытка с Днем медика - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Красивая открытка с Днем медика
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© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Днем медицинского работника поздравительная
Открытка с Днем медицинского работника поздравительная - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Днем медицинского работника поздравительная
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© Открытка создана РИА НовостиПоздравление с Днем медика на открытке
Поздравление с Днем медика на открытке - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Поздравление с Днем медика на открытке
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© Открытка создана РИА НовостиКартинка с Днем медика с теплыми словами благодарности
Картинка с Днем медика с теплыми словами благодарности - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Картинка с Днем медика с теплыми словами благодарности
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© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Днем медицинского работника для медсестры
Открытка с Днем медицинского работника для медсестры - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Днем медицинского работника для медсестры
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© Открытка создана РИА НовостиКрасивая мерцающая открытка с Днем медика для врача
Красивая мерцающая открытка с Днем медика для врача - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Красивая мерцающая открытка с Днем медика для врача
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© Открытка создана РИА НовостиПоздравление с Днем медицинского работника в картинке
Поздравление с Днем медицинского работника в картинке - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Поздравление с Днем медицинского работника в картинке
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© Открытка создана РИА НовостиКартинка с Днем медика с добрыми пожеланиями
Картинка с Днем медика с добрыми пожеланиями - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Картинка с Днем медика с добрыми пожеланиями
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© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Днем медика
Открытка с Днем медика - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Днем медика
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© Открытка создана РИА НовостиКрасивая открытка с Днем медика с сердечным поздравлением
Красивая открытка с Днем медика с сердечным поздравлением - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Красивая открытка с Днем медика с сердечным поздравлением
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© Открытка создана РИА НовостиОткрытки с Днем медицинского работника
Открытки с Днем медицинского работника - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытки с Днем медицинского работника
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© Открытка создана РИА НовостиПоздравление с Днем медика в картинке
Поздравление с Днем медика в картинке - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Поздравление с Днем медика в картинке
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© Открытка создана РИА НовостиКартинка с Днем медика с благодарностью за труд
Картинка с Днем медика с благодарностью за труд - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Картинка с Днем медика с благодарностью за труд
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© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Днем медицинского работника 21 июня
Открытка с Днем медицинского работника 21 июня - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Днем медицинского работника 21 июня
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© Открытка создана РИА НовостиКрасивая картинка с Днем медика для поздравления
Красивая картинка с Днем медика для поздравления - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Красивая картинка с Днем медика для поздравления
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© Открытка создана РИА НовостиКартинка с Днем медика с профессиональным праздником
Картинка с Днем медика с профессиональным праздником - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Картинка с Днем медика с профессиональным праздником
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© Открытка создана РИА НовостиКрасивая открытка с Днем медицинского работника с цветами
Красивая открытка с Днем медицинского работника с цветами - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Красивая открытка с Днем медицинского работника с цветами
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© Открытка создана РИА НовостиПоздравление с Днем медика в открытке
Поздравление с Днем медика в открытке - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Поздравление с Днем медика в открытке
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© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Днем медика с благодарностью врачу
Открытка с Днем медика с благодарностью врачу - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Днем медика с благодарностью врачу
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© Открытка создана РИА НовостиКартинка с Днем медицинского работника с добрыми словами
Картинка с Днем медицинского работника с добрыми словами - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Картинка с Днем медицинского работника с добрыми словами
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© Открытка создана РИА НовостиПоздравление с Днем медика
Поздравление с Днем медика - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Поздравление с Днем медика
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© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Днем медика с кабинетом врача
Открытка с Днем медика с кабинетом врача - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Днем медика с кабинетом врача
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© Открытка создана РИА НовостиКартинка с Днем медика с букетом цветов
Картинка с Днем медика с букетом цветов - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Картинка с Днем медика с букетом цветов
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Открытки с днем рождения - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Открытки с днем рождения — 50 красивых картинок для скачивания
4 марта, 16:40

Открытки с Днем медика для коллег

Поздравьте с праздником своих коллег — тех, с кем плечом к плечу проходят дежурства, сложные случаи и маленькие победы каждый день. Открытки с Днём медика для коллег с добрыми словами, пожеланиями профессионального роста, благодарностью за совместный труд и тёплыми поздравлениями. Отправьте открытку коллеге, в чат всему коллективу больницы или клиники — пусть этот день станет праздничным для каждого сотрудника в команде.
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Днем медицинского работника для коллег
Открытка с Днем медицинского работника для коллег - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Днем медицинского работника для коллег
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© Открытка создана РИА НовостиКрасивая открытка с Днем медика с благодарностью
Красивая открытка с Днем медика с благодарностью - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Красивая открытка с Днем медика с благодарностью
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© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Днем медика с праздничным оформлением
Открытка с Днем медика с праздничным оформлением - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Днем медика с праздничным оформлением
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© Открытка создана РИА НовостиПоздравление с Днем медика коллега на открытке с теплыми словами
Поздравление с Днем медика коллега на открытке с теплыми словами - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Поздравление с Днем медика коллега на открытке с теплыми словами
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© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Днем медика для коллег с уважительными пожеланиями
Открытка с Днем медика для коллег с уважительными пожеланиями - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Днем медика для коллег с уважительными пожеланиями
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© Открытка создана РИА НовостиКартинка с Днем медицинского работника для коллег
Картинка с Днем медицинского работника для коллег - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Картинка с Днем медицинского работника для коллег
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© Открытка создана РИА НовостиПоздравление с Днем медицинского работника коллегам в прозе
Поздравление с Днем медицинского работника коллегам в прозе - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Поздравление с Днем медицинского работника коллегам в прозе
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© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Днем медика для коллег с благодарностью за труд
Открытка с Днем медика для коллег с благодарностью за труд - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Днем медика для коллег с благодарностью за труд
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© Открытка создана РИА НовостиКартинка с Днем медика для коллектива
Картинка с Днем медика для коллектива - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Картинка с Днем медика для коллектива
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© Открытка создана РИА НовостиПоздравление с Днем медика коллега с пожеланиями успеха
Поздравление с Днем медика коллега с пожеланиями успеха - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Поздравление с Днем медика коллега с пожеланиями успеха
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© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Днем медицинского работника для коллеги
Открытка с Днем медицинского работника для коллеги - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Днем медицинского работника для коллеги
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© Открытка создана РИА НовостиКартинка с Днем медика для коллег с добрыми словами
Картинка с Днем медика для коллег с добрыми словами - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Картинка с Днем медика для коллег с добрыми словами
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиПоздравление с Днем медика для коллектива в открытке
Поздравление с Днем медика для коллектива в открытке - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Поздравление с Днем медика для коллектива в открытке
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© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Днем медика красивая со строгим шрифтом
Открытка с Днем медика красивая со строгим шрифтом - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Днем медика красивая со строгим шрифтом
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© Открытка создана РИА НовостиКартинка с Днем медицинского работника для коллег
Картинка с Днем медицинского работника для коллег - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Картинка с Днем медицинского работника для коллег
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© Открытка создана РИА НовостиПоздравление с Днем медика с уважением и благодарностью
Поздравление с Днем медика с уважением и благодарностью - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Поздравление с Днем медика с уважением и благодарностью
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© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Днем медика для коллег с искренними словами
Открытка с Днем медика для коллег с искренними словами - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Днем медика для коллег с искренними словами
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© Открытка создана РИА НовостиКартинка с Днем медика с пожеланиями успехов в работе
Картинка с Днем медика с пожеланиями успехов в работе - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Картинка с Днем медика с пожеланиями успехов в работе
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Восход солнца над сибирской тайгой - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Открытки с добрым утром: самые красивые картинки для любимых и близких
9 февраля, 20:41

Прикольные и шуточные открытки с Днем медика

Работа в сфере медицины требует огромной выдержки и самообладания, но обязательно есть место и улыбке. Подарите позитив, юмор и заряд хорошего настроения медикам. Скачивайте бесплатно и дарите коллегам и друзьям-медикам прикольные картинки с юмором.
© Открытка создана РИА НовостиПрикольная открытка с Днем медика с юмористическим поздравлением
Прикольная открытка с Днем медика с юмористическим поздравлением - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Прикольная открытка с Днем медика с юмористическим поздравлением
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© Открытка создана РИА НовостиСмешная картинка с Днем медика с позитивным настроением
Смешная картинка с Днем медика с позитивным настроением - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Смешная картинка с Днем медика с позитивным настроением
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© Открытка создана РИА НовостиШуточное поздравление с Днем медика в открытке
Шуточное поздравление с Днем медика в открытке - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Шуточное поздравление с Днем медика в открытке
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© Открытка создана РИА НовостиПрикольная открытка с Днем медицинского работника
Прикольная открытка с Днем медицинского работника - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Прикольная открытка с Днем медицинского работника
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© Открытка создана РИА НовостиКартинка с Днем медика для поднятия настроения
Картинка с Днем медика для поднятия настроения - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Картинка с Днем медика для поднятия настроения
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© Открытка создана РИА НовостиВеселая открытка с Днем медика
Веселая открытка с Днем медика - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Веселая открытка с Днем медика
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© Открытка создана РИА НовостиПрикольное поздравление с Днем медика в картинке
Прикольное поздравление с Днем медика в картинке - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Прикольное поздравление с Днем медика в картинке
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© Открытка создана РИА НовостиШуточная открытка с Днем медицинского работника
Шуточная открытка с Днем медицинского работника - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Шуточная открытка с Днем медицинского работника
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© Открытка создана РИА НовостиСмешная картинка с Днем медика с юмором
Смешная картинка с Днем медика с юмором - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
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Смешная картинка с Днем медика с юмором
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© Открытка создана РИА НовостиКартинка с Днем медика с праздничной надписью
Картинка с Днем медика с праздничной надписью - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Картинка с Днем медика с праздничной надписью
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© Открытка создана РИА НовостиШуточное поздравление-картинка с Днем медика
Шуточное поздравление-картинка с Днем медика - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Шуточное поздравление-картинка с Днем медика
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© Открытка создана РИА НовостиПрикольная открытка с Днем медика для друзей
Прикольная открытка с Днем медика для друзей - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Прикольная открытка с Днем медика для друзей
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© Открытка создана РИА НовостиСмешная картинка с Днем медицинского работника
Смешная картинка с Днем медицинского работника - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Смешная картинка с Днем медицинского работника
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День медицинского работника - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
День медицинского работника: когда отмечается и что за праздник
16 июня, 16:53

Открытка с Днем медика для женщин врачей и медсестер

Картинки с Днём медика для женщин — с цветами, добрыми пожеланиями и словами благодарности. Выберите открытку для врача или медсестры — женщин, которые сочетают в себе профессионализм, внимательность и душевную теплоту, умеют поддерживать, успокаивать и дарить надежду.
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Днем медика женщине с цветами
Открытка с Днем медика женщине с цветами - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Днем медика женщине с цветами
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© Открытка создана РИА НовостиПоздравление с Днем медика женщине врачу в красивой открытке
Поздравление с Днем медика женщине врачу в красивой открытке - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Поздравление с Днем медика женщине врачу в красивой открытке
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© Открытка создана РИА НовостиПоздравление с Днем медика медсестре
Поздравление с Днем медика медсестре - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Поздравление с Днем медика медсестре
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© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Днем медика женщине с благодарностью
Открытка с Днем медика женщине с благодарностью - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Днем медика женщине с благодарностью
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© Открытка создана РИА НовостиКартинка с Днем медика для женщины с поздравлениями
Картинка с Днем медика для женщины с поздравлениями - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Картинка с Днем медика для женщины с поздравлениями
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© Открытка создана РИА НовостиПоздравление-картинка с Днем медика женщине
Поздравление-картинка с Днем медика женщине - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Поздравление-картинка с Днем медика женщине
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© Открытка создана РИА НовостиКрасивая картинка с поздравлением с Днем медика женщине
Красивая картинка с поздравлением с Днем медика женщине - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Красивая картинка с поздравлением с Днем медика женщине
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© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Днем медика женщине с добрыми словами
Открытка с Днем медика женщине с добрыми словами - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Днем медика женщине с добрыми словами
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© Открытка создана РИА НовостиПоздравление открытка с Днем медика женщине
Поздравление открытка с Днем медика женщине - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Поздравление открытка с Днем медика женщине
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© Открытка создана РИА НовостиКартинка с Днем медика для врачей с теплыми словами
Картинка с Днем медика для врачей с теплыми словами - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Картинка с Днем медика для врачей с теплыми словами
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Производственный календарь на июль 2026
Выходные и праздничные дни в июле 2026
18 июня, 16:53

Открытка с Днем медика для мужчин врачей и медбратьев

Стильные открытки с Днём медика для мужчин — строгие и лаконичные, с уважительными пожеланиями и искренней благодарностью. Поздравьте врача или медбрата в День медицинского работника. Поблагодарите мужчин медиков за самоотверженный труд, хладнокровие в критических ситуациях, силу и надёжность.
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Днем медика мужчине
Открытка с Днем медика мужчине - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Днем медика мужчине
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© Открытка создана РИА НовостиПоздравление-картинка мужчине с Днем медика
Поздравление-картинка мужчине с Днем медика - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Поздравление-картинка мужчине с Днем медика
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© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Днем медика врачу мужчине с уважением
Открытка с Днем медика врачу мужчине с уважением - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Днем медика врачу мужчине с уважением
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© Открытка создана РИА НовостиКартинка с Днем медика мужчине с поздравлением
Картинка с Днем медика мужчине с поздравлением - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Картинка с Днем медика мужчине с поздравлением
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© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Днем медика для мужчины с профессиональным праздником
Открытка с Днем медика для мужчины с профессиональным праздником - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Днем медика для мужчины с профессиональным праздником
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© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Днем медицинского работника для мужчины медбрата
Открытка с Днем медицинского работника для мужчины медбрата - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Днем медицинского работника для мужчины медбрата
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© Открытка создана РИА НовостиКартинка с Днем медика для мужчины с пожеланиями
Картинка с Днем медика для мужчины с пожеланиями - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Картинка с Днем медика для мужчины с пожеланиями
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© Открытка создана РИА НовостиПоздравление в картинке с Днем медика мужчине
Поздравление в картинке с Днем медика мужчине - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Поздравление в картинке с Днем медика мужчине
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© Открытка создана РИА НовостиОткрытка мужчине врачу с Днем медика с уважением
Открытка мужчине врачу с Днем медика с уважением - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка мужчине врачу с Днем медика с уважением
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© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Днем медика мужчине с добрыми словами
Открытка с Днем медика мужчине с добрыми словами - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Днем медика мужчине с добрыми словами
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Хорошего дня: красивые картинки и открытки с пожеланиями - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Хорошего дня: красивые картинки и открытки с пожеланиями
17 июня, 18:30

Поздравления с Днем медицинского работника

День медицинского работника — праздник тех, кто стоит на страже нашего здоровья круглый год, без выходных и праздников. В этот день звучат искренние слова признательности врачам и всему медицинскому персоналу за самоотверженность, профессионализм и человечность. Подготовили варианты поздравлений:
  • Медицина — особый мир, а вы — его лучшие представители. В ваш праздник хочется пожелать того, о чём вы сами часто забываете в заботе о других — беречь себя, находить время для отдыха и радоваться жизни. Вы помогаете другим оставаться здоровыми — пусть и вам сопутствуют здоровье, бодрость и хорошее настроение каждый день. С Днём медицинского работника!
  • Дорогие коллеги, поздравляю с профессиональным праздником! Работать рядом с вами — настоящая честь и удовольствие. Вы — команда настоящих профессионалов, которые каждый день доказывают, что медицина — это не просто работа, а призвание. Желаю каждому из вас здоровья, вдохновения, профессионального роста и заслуженного признания. С Днём медика, дорогие друзья!
  • В этот особый день хочу поздравить наш замечательный коллектив с Днём медицинского работника! Мы вместе проходим через сложные дежурства и радуемся каждому выздоровевшему пациенту. Наша сила — в единстве, поддержке и взаимном уважении. Желаю всем нам лёгких смен, благодарных пациентов, хорошего настроения и времени на отдых. Спасибо каждому из вас за то, что вы делаете!
  • Огромное спасибо за ваш нелегкий и благородный труд. Вы выбрали профессию, которая требует не только глубоких знаний и мастерства, но и огромного сердца. Вы дарите людям здоровье, надежду и уверенность в завтрашнем дне. С Днём медицинского работника!
  • С профессиональным праздником! Вы посвятили себя самому важному — сохранению человеческой жизни. Ваш труд бесценен, ваше терпение достойно восхищения, а ваша преданность профессии вызывает глубокое уважение. Крепкого здоровья, душевного тепла, благодарных пациентов и счастья во всём — как в профессии, так и в личной жизни!
  • Спасибо за то, что вы есть, за то, что выбрали эту непростую профессию и несёте её с достоинством каждый день. Вы делаете невозможное возможным, возвращаете людям здоровье и улыбки. Пусть усталость от работы всегда сменяется искренней благодарностью пациентов. С Днём медика!
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
День работника скорой помощи
18 апреля 2025, 15:52
 
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