Русанов: в Ярославской области хватает топлива для общественного транспорта

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Перевозчики в Ярославской области не испытывают проблем с топливом для общественного транспорта, сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Иван Русанов.

"Мы ведем постоянный мониторинг наличия топлива у перевозчиков. На сегодняшний день автобусы выпускаются в полном объеме, проблем на автотранспортных предприятиях не наблюдается", – цитирует пресс-служба областного правительства министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Ивана Русанова.

По словам Русанова, транспортные предприятия работают в штатном режиме. У каждого перевозчика несколько поставщиков топлива, а сам парк подвижного состава диверсифицирован: наряду с дизельными автобусами в регионе курсируют газомоторные и электрические.

Водители общественного транспорта, чьи слова приводятся в сообщении, также подтвердили, что нехватки топлива нет.