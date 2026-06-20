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Русанов: в Ярославской области хватает топлива для общественного транспорта - РИА Новости, 20.06.2026
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Ярославская область
 
22:23 20.06.2026
Русанов: в Ярославской области хватает топлива для общественного транспорта

Русанов: перевозчики в Ярославской области не испытывают проблем с топливом

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЦентр Ярославля
Центр Ярославля - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Перевозчики в Ярославской области не испытывают проблем с топливом для общественного транспорта, сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Иван Русанов.
"Мы ведем постоянный мониторинг наличия топлива у перевозчиков. На сегодняшний день автобусы выпускаются в полном объеме, проблем на автотранспортных предприятиях не наблюдается", – цитирует пресс-служба областного правительства министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Ивана Русанова.
По словам Русанова, транспортные предприятия работают в штатном режиме. У каждого перевозчика несколько поставщиков топлива, а сам парк подвижного состава диверсифицирован: наряду с дизельными автобусами в регионе курсируют газомоторные и электрические.
Водители общественного транспорта, чьи слова приводятся в сообщении, также подтвердили, что нехватки топлива нет.
"Общественный транспорт – это ежедневная необходимость для тысяч жителей области. Мы держим ситуацию на контроле и сделаем все, чтобы пассажиры не почувствовали никаких неудобств, – цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства области – министра дорожного хозяйства и транспорта Романа Душко.
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