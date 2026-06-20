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"Ясно дали понять". В ЕС выдвинули дерзкое требование в отношении России - РИА Новости, 20.06.2026
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15:49 20.06.2026
"Ясно дали понять". В ЕС выдвинули дерзкое требование в отношении России

Министр экономики ФРГ Райхе: ЕС требует от Турции не поставлять российский газ

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейский союз требует, чтобы по новым договорам газ, поставляемый из Турции в страны ЕС, не был российским.
  • Турецкие официальные лица считают, что замена российских поставок газа невозможна в одночасье ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения имеющихся ресурсов.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Европейский союз требует, чтобы газ, поставляемый из Турции в страны блока по новым договорам, не был российским, заявила министр экономики Германии Катерина Райхе.
По словам чиновницы, Анкара "понимает и принимает тот факт, что ЕС придает большое значение отказу от российских сырьевых поставок".
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"Турецкие официальные лица ясно дали понять, что замена российских поставок невозможна в одночасье ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения имеющихся ресурсов", — приводит ее слова Bloomberg.
В материале отмечается, что Анкара ведет переговоры с ПАО "Газпром" о поставках газа после 2026 года ввиду истечения срока действия существующих контрактов.
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Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт сжиженного природного газа по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ — с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.
В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у Москвы энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В России заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
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