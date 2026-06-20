"Ясно дали понять". В ЕС выдвинули дерзкое требование в отношении России

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Европейский союз требует, чтобы газ, поставляемый из Турции в страны блока по новым договорам, не был российским, заявила министр экономики Германии Катерина Райхе.

Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт сжиженного природного газа по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ — с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.