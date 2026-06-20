Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европейский союз требует, чтобы по новым договорам газ, поставляемый из Турции в страны ЕС, не был российским.
- Турецкие официальные лица считают, что замена российских поставок газа невозможна в одночасье ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения имеющихся ресурсов.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Европейский союз требует, чтобы газ, поставляемый из Турции в страны блока по новым договорам, не был российским, заявила министр экономики Германии Катерина Райхе.
"Турецкие официальные лица ясно дали понять, что замена российских поставок невозможна в одночасье ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения имеющихся ресурсов", — приводит ее слова Bloomberg.
В материале отмечается, что Анкара ведет переговоры с ПАО "Газпром" о поставках газа после 2026 года ввиду истечения срока действия существующих контрактов.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт сжиженного природного газа по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ — с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.
В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у Москвы энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В России заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.