Рейтинг@Mail.ru
Российские военные снабжают лекарствами и продуктами жителей Константиновки - РИА Новости, 20.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:34 20.06.2026 (обновлено: 13:03 20.06.2026)
Российские военные снабжают лекарствами и продуктами жителей Константиновки

Бойцы ВС России снабжают лекарствами и продуктами мирных жителей Константиновки

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы российских Вооруженных Сил снабжают медикаментами и продуктами мирных жителей Константиновки в ДНР.
  • Гражданское население ждет освобождения города в подвалах и домах.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Бойцы российских Вооруженных Сил снабжают медикаментами и продуктами мирных жителей Константиновки в ДНР, которые ждут освобождения города, сообщил командир артиллерийского дивизиона 103-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным Резвый.
"Мирные (в Константиновке - ред.) есть. В основном сейчас мирные остались те, которые нас ждут, которые ждали наши российские войска, чтобы мы их освободили", - приводит слова Резвого Минобороны РФ.
Он уточнил, что гражданское население ждет освобождения города в подвалах и в домах.
"И штурмовые группы, когда заходят, постоянно помогают медикаментами, постоянно продукты им приносят, они ждут, спрашивают, ребята, когда вы уже нас освободите. Ну, мы говорим: осталось немного, осталось чуть-чуть", - добавил Резвый.
Лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Кандидат в президенты Франции призвал прекратить помощь Украине
Вчера, 12:09
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала