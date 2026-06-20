МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Бойцы российских Вооруженных Сил снабжают медикаментами и продуктами мирных жителей Константиновки в ДНР, которые ждут освобождения города, сообщил командир артиллерийского дивизиона 103-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным Резвый.

Он уточнил, что гражданское население ждет освобождения города в подвалах и в домах.

"И штурмовые группы, когда заходят, постоянно помогают медикаментами, постоянно продукты им приносят, они ждут, спрашивают, ребята, когда вы уже нас освободите. Ну, мы говорим: осталось немного, осталось чуть-чуть", - добавил Резвый.