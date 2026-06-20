Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бойцы российских Вооруженных Сил снабжают медикаментами и продуктами мирных жителей Константиновки в ДНР.
- Гражданское население ждет освобождения города в подвалах и домах.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Бойцы российских Вооруженных Сил снабжают медикаментами и продуктами мирных жителей Константиновки в ДНР, которые ждут освобождения города, сообщил командир артиллерийского дивизиона 103-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным Резвый.
"Мирные (в Константиновке - ред.) есть. В основном сейчас мирные остались те, которые нас ждут, которые ждали наши российские войска, чтобы мы их освободили", - приводит слова Резвого Минобороны РФ.
Он уточнил, что гражданское население ждет освобождения города в подвалах и в домах.
"И штурмовые группы, когда заходят, постоянно помогают медикаментами, постоянно продукты им приносят, они ждут, спрашивают, ребята, когда вы уже нас освободите. Ну, мы говорим: осталось немного, осталось чуть-чуть", - добавил Резвый.