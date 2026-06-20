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В России создают экосистему изобретательства, заявил Фальков - РИА Новости, 20.06.2026
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13:32 20.06.2026
В России создают экосистему изобретательства, заявил Фальков

Фальков: в России создают полноценную экосистему изобретательства

© РИА Новости / Владимир ТрефиловМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил о создании полноценной экосистемы изобретательства в России.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Полноценная экосистема изобретательства создается в России, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
В Москве проходит Учредительный съезд Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.
"В прошлом году наша флагманская программа "Приоритет 2030" была переориентирована на достижение технологического лидерства. Реализуется пилотный проект по производственной аспирантуре, развиваются студенческие конструкторские бюро, системно поддерживается университетское технологическое предпринимательство. Иными словами, создается полноценная экосистема изобретательства", - сказал Фальков на съезде.
Министр также пригласил ВОИР включиться в эту большую работу.
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