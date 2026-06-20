Россия вошла в тройку стран с самым низким "индексом пикника"

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия по стоимости продуктов для пикника для маленькой компании людей расположилась в тройке среди стран "Большой двадцатки", дешевле нужный набор продуктов оказался только в Китае и Индии, подсчитало РИА Новости, изучив данные сайтов местных сетей и Росстата.

Для расчетов брался базовый набор продуктов для небольшой компании до 3-4 человек: батон белого хлеба, около 450 граммов мясной нарезки (из индейки или свинины, в зависимости от страны), около 450 граммов сыра, салат айсберг, 700 граммов томатов, 600 граммов огурцов, по одному литру апельсинового сока и сладкой газировки, 2 литра воды, большая пачка чипсов и большая пачка печенья с шоколадом.