Рейтинг@Mail.ru
Россия вошла в тройку стран с самым низким "индексом пикника" - РИА Новости, 20.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 20.06.2026
Россия вошла в тройку стран с самым низким "индексом пикника"

РИА Новости: Россия вошла в тройку стран G20 с самым низким "индексом пикника"

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПриготовление шашлыка на мангале
Приготовление шашлыка на мангале - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Приготовление шашлыка на мангале. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия заняла третье место среди стран "Большой двадцатки" по доступности набора продуктов для пикника, уступив только Индии и Китаю.
  • В России набор продуктов для пикника обойдется в 25,35 доллара, самыми дорогими частями набора стали мясо, сыр, пачка чипсов и бутылка газировки.
  • Среди стран "Большой двадцатки" самый дорогой набор продуктов для пикника в Великобритании — 39,9 доллара.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия по стоимости продуктов для пикника для маленькой компании людей расположилась в тройке среди стран "Большой двадцатки", дешевле нужный набор продуктов оказался только в Китае и Индии, подсчитало РИА Новости, изучив данные сайтов местных сетей и Росстата.
Для расчетов брался базовый набор продуктов для небольшой компании до 3-4 человек: батон белого хлеба, около 450 граммов мясной нарезки (из индейки или свинины, в зависимости от страны), около 450 граммов сыра, салат айсберг, 700 граммов томатов, 600 граммов огурцов, по одному литру апельсинового сока и сладкой газировки, 2 литра воды, большая пачка чипсов и большая пачка печенья с шоколадом.
Владивостокский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Россия вошла в тройку стран G20 с самыми высокими доходами от торговли
11 декабря 2025, 06:05
Учитывались минимальные цены на подходящие товары с сайтов местных супермаркетов, а для России - цены по данным Росстата и с сайта крупной сети магазинов (для тех товаров, которые не отслеживаются Росстатом).
Среди стран "Большой двадцатки" такой набор оказался одним из самых доступных в Индии - 13,5 доллара. При этом больше всего бюджета на пикник "съедят" мясо и сыр. На втором месте расположился Китай: там перекус для пикника обойдется в 19,3 доллара. Дороже всего обойдутся мясо, сыр и помидоры.
Россия расположилась на третьем месте с пикниковым набором на 25,35 доллара. Самой дорогой его частью также стали мясо и сыр, а еще пачка чипсов и бутылка газировки. Чуть дороже сходить на пикник оказалось в Южной Корее - здесь еду для пикника можно приобрести за 25,51 доллара, большая часть которых уйдет на бутерброды и печенье.
Замкнула пятерку Мексика с набором для пикника в 26,4 доллара. Мексиканцам придется особенно потратиться на сыр и печенье. Следом расположились Индонезия, где продукты для пикника обойдутся в 26,5 доллара, Бразилия - почти 27 долларов - и США - 27,7 доллара. Замыкают десятку Австралия (27,8 доллара) и Германия (29 долларов).
Дороже всего поход на пикник оказался в Великобритании - 39,9 доллара, ЮАР - 38,2 доллара, Канаде - 35,34 доллара, Аргентине - 35,3 доллара, Турции - 34,8 доллара. В середине списка расположились Франция, Италия, Япония и Саудовская Аравия, где перекус на природе обойдется в 30-33 доллара.
Нарезка филе курицы - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
В России самые низкие цены на курицу среди стран "Большой двадцатки"
26 марта, 06:37
 
ЭкономикаРоссияКитайИндияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала