Россия вошла в тройку стран с самым низким "индексом пикника"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия заняла третье место среди стран "Большой двадцатки" по доступности набора продуктов для пикника, уступив только Индии и Китаю.
- В России набор продуктов для пикника обойдется в 25,35 доллара, самыми дорогими частями набора стали мясо, сыр, пачка чипсов и бутылка газировки.
- Среди стран "Большой двадцатки" самый дорогой набор продуктов для пикника в Великобритании — 39,9 доллара.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия по стоимости продуктов для пикника для маленькой компании людей расположилась в тройке среди стран "Большой двадцатки", дешевле нужный набор продуктов оказался только в Китае и Индии, подсчитало РИА Новости, изучив данные сайтов местных сетей и Росстата.
Для расчетов брался базовый набор продуктов для небольшой компании до 3-4 человек: батон белого хлеба, около 450 граммов мясной нарезки (из индейки или свинины, в зависимости от страны), около 450 граммов сыра, салат айсберг, 700 граммов томатов, 600 граммов огурцов, по одному литру апельсинового сока и сладкой газировки, 2 литра воды, большая пачка чипсов и большая пачка печенья с шоколадом.
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11 декабря 2025, 06:05
Россия расположилась на третьем месте с пикниковым набором на 25,35 доллара. Самой дорогой его частью также стали мясо и сыр, а еще пачка чипсов и бутылка газировки. Чуть дороже сходить на пикник оказалось в Южной Корее - здесь еду для пикника можно приобрести за 25,51 доллара, большая часть которых уйдет на бутерброды и печенье.
Замкнула пятерку Мексика с набором для пикника в 26,4 доллара. Мексиканцам придется особенно потратиться на сыр и печенье. Следом расположились Индонезия, где продукты для пикника обойдутся в 26,5 доллара, Бразилия - почти 27 долларов - и США - 27,7 доллара. Замыкают десятку Австралия (27,8 доллара) и Германия (29 долларов).
Дороже всего поход на пикник оказался в Великобритании - 39,9 доллара, ЮАР - 38,2 доллара, Канаде - 35,34 доллара, Аргентине - 35,3 доллара, Турции - 34,8 доллара. В середине списка расположились Франция, Италия, Япония и Саудовская Аравия, где перекус на природе обойдется в 30-33 доллара.