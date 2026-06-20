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Медведев объяснил, почему России не понадобятся концлагеря для европейцев - РИА Новости, 20.06.2026
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09:54 20.06.2026
Медведев объяснил, почему России не понадобятся концлагеря для европейцев

Медведев: Россия не будет создавать концлагеря для европейцев

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России не будет отрабатываться возможность создания концлагерей для европейцев, потому что они не понадобятся.
  • В российских силовых структурах сообщили, что армия Нидерландов отрабатывает развертывание лагеря для российских военнопленных.
  • Медведев отметил, что Москва не станет отвечать симметрично на эти действия.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России не будет отрабатываться возможность создания концлагерей для европейцев, потому что они не понадобятся.
Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что армия Нидерландов отрабатывает развертывание лагеря для российских военнопленных.
"Какие-то безумные голландцы, укурившись вусмерть в своих кофешопах, рассуждают о концентрационных лагерях для российских военнопленных", - прокомментировал Медведев в своем канале в "Макс".
Зампред Совбеза отметил, что Москва не станет отвечать симметрично на эти действия.
"Россия, в отличие от впавшей в неонацизм мерзкой старухи Европы, концлагеря для европейцев создавать не будет. И не потому, что это безнравственно, а просто потому, что в случае войны с какими-нибудь сопливыми голландцами они будут не нужны. Радиоактивные кости и пепел обычно зарывают глубоко в землю", - подчеркнул он.
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