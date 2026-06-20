Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России не будет отрабатываться возможность создания концлагерей для европейцев, потому что они не понадобятся.
- В российских силовых структурах сообщили, что армия Нидерландов отрабатывает развертывание лагеря для российских военнопленных.
- Медведев отметил, что Москва не станет отвечать симметрично на эти действия.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России не будет отрабатываться возможность создания концлагерей для европейцев, потому что они не понадобятся.
Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что армия Нидерландов отрабатывает развертывание лагеря для российских военнопленных.
Зампред Совбеза отметил, что Москва не станет отвечать симметрично на эти действия.
"Россия, в отличие от впавшей в неонацизм мерзкой старухи Европы, концлагеря для европейцев создавать не будет. И не потому, что это безнравственно, а просто потому, что в случае войны с какими-нибудь сопливыми голландцами они будут не нужны. Радиоактивные кости и пепел обычно зарывают глубоко в землю", - подчеркнул он.