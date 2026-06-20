Россия нарастила импорт пива из Китая

Краткий пересказ от РИА ИИ Поставки пива из КНР в РФ в мае 2026 года выросли в два раза в годовом выражении и на треть в месячном.

Россия заняла первое место среди главных покупателей китайского пива, обойдя другие страны.

По итогам первых пяти месяцев 2026 года стоимость поставок китайского картофеля в Россию увеличилась в 1,5 раза.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Поставки пива из КНР в РФ в этом мае выросли в два раза в годовом выражении, и на треть в месячном выражении - до максимума с августа прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.

Экспорт Поднебесной пива в Россию в мае 2026 года достиг 6,03 миллиона долларов, увеличившись к апрелю на 37%, а в сравнении с прошлым маем - в 2 раза.

При этом среди главных покупателей этого напитка у Китая РФ заняла первое место. Месяц назад и в прошлом мае она была третьей. В пятерке также оказались Мьянма (5,7 миллиона долларов), Австралия (3,9 миллиона), Эквадор (2,2 миллиона) и Вьетнам (2,1 миллиона).

По итогам первых пяти месяцев года стоимость поставок китайского картофеля в Россию увеличилась в 1,5 раза до 20,3 миллиона долларов.