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Россия нарастила импорт пива из Китая - РИА Новости, 20.06.2026
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09:24 20.06.2026
Россия нарастила импорт пива из Китая

Россия в мае нарастила импорт пива из Китая в два раза в годовом выражении

© Shutterstock/FOTODOM / siamionau pavelБармен наливает разливное пиво
Бармен наливает разливное пиво - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Shutterstock/FOTODOM / siamionau pavel
Бармен наливает разливное пиво . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поставки пива из КНР в РФ в мае 2026 года выросли в два раза в годовом выражении и на треть в месячном.
  • Россия заняла первое место среди главных покупателей китайского пива, обойдя другие страны.
  • По итогам первых пяти месяцев 2026 года стоимость поставок китайского картофеля в Россию увеличилась в 1,5 раза.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Поставки пива из КНР в РФ в этом мае выросли в два раза в годовом выражении, и на треть в месячном выражении - до максимума с августа прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Экспорт Поднебесной пива в Россию в мае 2026 года достиг 6,03 миллиона долларов, увеличившись к апрелю на 37%, а в сравнении с прошлым маем - в 2 раза.
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При этом среди главных покупателей этого напитка у Китая РФ заняла первое место. Месяц назад и в прошлом мае она была третьей. В пятерке также оказались Мьянма (5,7 миллиона долларов), Австралия (3,9 миллиона), Эквадор (2,2 миллиона) и Вьетнам (2,1 миллиона).
По итогам первых пяти месяцев года стоимость поставок китайского картофеля в Россию увеличилась в 1,5 раза до 20,3 миллиона долларов.
Всего за май китайцы экспортировали картошки на 46,2 миллиона долларов, что на 0,6% больше, чем в апреле, и на 18% меньше, чем год назад.
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