Россия нарастила импорт пива из Китая

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Поставки пива из КНР в РФ в мае 2026 года выросли в два раза в годовом выражении и на треть в месячном.
- Россия заняла первое место среди главных покупателей китайского пива, обойдя другие страны.
- По итогам первых пяти месяцев 2026 года стоимость поставок китайского картофеля в Россию увеличилась в 1,5 раза.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Поставки пива из КНР в РФ в этом мае выросли в два раза в годовом выражении, и на треть в месячном выражении - до максимума с августа прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Экспорт Поднебесной пива в Россию в мае 2026 года достиг 6,03 миллиона долларов, увеличившись к апрелю на 37%, а в сравнении с прошлым маем - в 2 раза.
Россия увеличила экспорт кукурузы в Китай
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По итогам первых пяти месяцев года стоимость поставок китайского картофеля в Россию увеличилась в 1,5 раза до 20,3 миллиона долларов.
Всего за май китайцы экспортировали картошки на 46,2 миллиона долларов, что на 0,6% больше, чем в апреле, и на 18% меньше, чем год назад.