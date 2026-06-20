Роспотребнадзор рассказал о мерах защиты от лихорадки денге

Краткий пересказ от РИА ИИ Роспотребнадзор сообщил о необходимости соблюдения мер предосторожности для профилактики лихорадки денге во время путешествий.

С начала года в Шри-Ланке зарегистрировано более 44 тысяч случаев заболеваний лихорадкой денге с 28 летальными исходами.

Туристам рекомендуется использовать репелленты, москитные сетки, избегать экскурсий в болотистые районы и внимательно следить за самочувствием после возвращения из путешествия.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Для профилактики лихорадки денге туристам нужно избегать экскурсий в болотистые районы, устанавливать москитные сетки и использовать репелленты, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе " Для профилактики лихорадки денге туристам нужно избегать экскурсий в болотистые районы, устанавливать москитные сетки и использовать репелленты, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе " Макс ".

Вспышка лихорадки денге регистрируется сейчас в Шри-Ланке , с начала года там зарегистрировано более 44 тысяч случаев заболеваний с 28 летальными исходами.

"Туристам, отправляющимся в эндемичные по лихорадке денге регионы, следует не забывать о правилах безопасности: используйте репелленты для защиты от укусов насекомых. Носите одежду с длинными рукавами и брюки, предпочтительно из светлых тканей", - говорится в сообщении.

Перед отправлением в эндемичные по лихорадке денге регионы в ведомстве рекомендовали ознакомиться с информацией о местности, узнать о случаях инфекций и следовать рекомендациям местных органов здравоохранения.