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Роспотребнадзор рассказал о мерах защиты от лихорадки денге - РИА Новости, 20.06.2026
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13:53 20.06.2026
Роспотребнадзор рассказал о мерах защиты от лихорадки денге

Роспотребнадзор рекомендовал туристам избегать экскурсий в болотистые районы

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкРоспотребнадзор
Роспотребнадзор - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роспотребнадзор сообщил о необходимости соблюдения мер предосторожности для профилактики лихорадки денге во время путешествий.
  • С начала года в Шри-Ланке зарегистрировано более 44 тысяч случаев заболеваний лихорадкой денге с 28 летальными исходами.
  • Туристам рекомендуется использовать репелленты, москитные сетки, избегать экскурсий в болотистые районы и внимательно следить за самочувствием после возвращения из путешествия.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Для профилактики лихорадки денге туристам нужно избегать экскурсий в болотистые районы, устанавливать москитные сетки и использовать репелленты, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе "Макс".
Вспышка лихорадки денге регистрируется сейчас в Шри-Ланке, с начала года там зарегистрировано более 44 тысяч случаев заболеваний с 28 летальными исходами.
"Туристам, отправляющимся в эндемичные по лихорадке денге регионы, следует не забывать о правилах безопасности: используйте репелленты для защиты от укусов насекомых. Носите одежду с длинными рукавами и брюки, предпочтительно из светлых тканей", - говорится в сообщении.
Перед отправлением в эндемичные по лихорадке денге регионы в ведомстве рекомендовали ознакомиться с информацией о местности, узнать о случаях инфекций и следовать рекомендациям местных органов здравоохранения.
"Устанавливайте москитные сетки на окна и двери при проживании в гостиницах или других местах для ночлега. Избегайте экскурсий в болотистые районы. После возвращения из путешествия внимательно следите за самочувствием", - говорится в сообщении.
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