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Умер режиссер "Друзей" Джеймс Берроуз - РИА Новости, 20.06.2026
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02:40 20.06.2026 (обновлено: 09:14 20.06.2026)
Умер режиссер "Друзей" Джеймс Берроуз

NYT: режиссер "Друзей" Джеймс Берроуз умер в возрасте 85 лет

© AP Photo / Invision/Chris PizzelloРежиссер "Друзей" Джеймс Берроуз
Режиссер Друзей Джеймс Берроуз - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Режиссер "Друзей" Джеймс Берроуз. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Джеймс Берроуз, режиссер американских сериалов «Друзья» и «Теория большого взрыва», умер в возрасте 85 лет.
  • За свою карьеру, охватившую пять десятилетий, Берроуз получил 11 премий «Эмми» и 47 номинаций.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Режиссер американских сериалов "Друзья" и "Теория большого взрыва" Джеймс Берроуз умер в возрасте 85 лет, сообщает газета New York Times со ссылкой на его агента Рика Розена.
"В пятницу скончался Джеймс Берроуз — мастер телевизионного ситкома, определивший облик этого жанра", — говорится в публикации.
Газета пишет, что Берроуз завоевал репутацию "Стивена Спилберга ситкомов", получив 11 премий "Эмми" и 47 номинаций за карьеру, охватившую пять десятилетий. Он выступил режиссером культовых ситкомов "Веселая компания", "Такси", "Друзья", "Теория большого взрыва".
Агент Берроуза Рик Розен подтвердил смерть режиссера, однако не уточнил ее место и причину.
 
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