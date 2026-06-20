Умер режиссер "Друзей" Джеймс Берроуз

Краткий пересказ от РИА ИИ Джеймс Берроуз, режиссер американских сериалов «Друзья» и «Теория большого взрыва», умер в возрасте 85 лет.

За свою карьеру, охватившую пять десятилетий, Берроуз получил 11 премий «Эмми» и 47 номинаций.

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Режиссер американских сериалов "Друзья" и "Теория большого взрыва" Джеймс Берроуз умер в возрасте 85 лет, сообщает газета Режиссер американских сериалов "Друзья" и "Теория большого взрыва" Джеймс Берроуз умер в возрасте 85 лет, сообщает газета New York Times со ссылкой на его агента Рика Розена.

"В пятницу скончался Джеймс Берроуз — мастер телевизионного ситкома, определивший облик этого жанра", — говорится в публикации.

Газета пишет, что Берроуз завоевал репутацию "Стивена Спилберга ситкомов", получив 11 премий "Эмми" и 47 номинаций за карьеру, охватившую пять десятилетий. Он выступил режиссером культовых ситкомов "Веселая компания", "Такси", "Друзья", "Теория большого взрыва".