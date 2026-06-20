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Названо количество стран, в которые россияне могут улететь прямыми рейсами - РИА Новости, 20.06.2026
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Туризм
 
04:11 20.06.2026 (обновлено: 09:49 20.06.2026)
Названо количество стран, в которые россияне могут улететь прямыми рейсами

АТОР: россияне летом могут улететь прямыми рейсами в 35 стран

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолёт "Airbus A319-111"
Пассажирский самолёт Airbus A319-111 - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолёт "Airbus A319-111" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Летом 2026 года из России будут доступны прямые рейсы в 35 стран.
  • Среди массовых туристических направлений с прямыми рейсами — Турция, Египет, Китай, Вьетнам, Таиланд и ОАЭ.
  • Наибольший интерес у путешественников вызывают также Мальдивы, Сейшелы, Танзания, Тунис, Индонезия и Грузия, где отмечается рост потока туристов на 40%.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россияне летом 2026 года на прямых рейсах могут отправиться в 35 стран, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Летом 2026 года в список стран с прямым авиасообщением из России входят 35 стран", — сообщили в АТОР.
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В нем такие африканские страны как Египет, Сейшелы, Марокко, Танзания, Тунис и Эфиопия, а также страны Ближнего Востока - Турция, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Израиль, Иордания, Ирак, Иран и Афганистан.
Кроме того, россияне смогут полететь без пересадки в Азию - Вьетнам, Индонезию, Китай, Таиланд, Индию, Мальдивы, Монголию, Оман и КНДР, посетить страны СНГ, а именно Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Туркмению, а также Грузию, Сербию и Абхазию.
По данным АТОР, не все страны с прямым авиасообщением можно назвать емкими и популярными туристическими направлениями. "Среди массовых туристических направлений с прямыми рейсами можно выделить Турцию, Египет, Китай, Вьетнам, Таиланд и ОАЭ", - отметили в ассоциации.
Помимо этого, у путешественников пользуются спросом Мальдивы, Сейшелы, Танзания, сообщение с которой откроется со 2 июля, Тунис, Индонезия и частично Иордания. В АТОР подчеркнули, что из стран постсоветского пространства летом наиболее популярна пляжная Грузия с ростом потока на 40%, Белоруссия, Абхазия и частично Азербайджан.
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