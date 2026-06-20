Названо количество стран, в которые россияне могут улететь прямыми рейсами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Летом 2026 года из России будут доступны прямые рейсы в 35 стран.
- Среди массовых туристических направлений с прямыми рейсами — Турция, Египет, Китай, Вьетнам, Таиланд и ОАЭ.
- Наибольший интерес у путешественников вызывают также Мальдивы, Сейшелы, Танзания, Тунис, Индонезия и Грузия, где отмечается рост потока туристов на 40%.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россияне летом 2026 года на прямых рейсах могут отправиться в 35 стран, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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По данным АТОР, не все страны с прямым авиасообщением можно назвать емкими и популярными туристическими направлениями. "Среди массовых туристических направлений с прямыми рейсами можно выделить Турцию, Египет, Китай, Вьетнам, Таиланд и ОАЭ", - отметили в ассоциации.
Помимо этого, у путешественников пользуются спросом Мальдивы, Сейшелы, Танзания, сообщение с которой откроется со 2 июля, Тунис, Индонезия и частично Иордания. В АТОР подчеркнули, что из стран постсоветского пространства летом наиболее популярна пляжная Грузия с ростом потока на 40%, Белоруссия, Абхазия и частично Азербайджан.