Названо количество стран, в которые россияне могут улететь прямыми рейсами

Краткий пересказ от РИА ИИ Летом 2026 года из России будут доступны прямые рейсы в 35 стран.

Среди массовых туристических направлений с прямыми рейсами — Турция, Египет, Китай, Вьетнам, Таиланд и ОАЭ.

Наибольший интерес у путешественников вызывают также Мальдивы, Сейшелы, Танзания, Тунис, Индонезия и Грузия, где отмечается рост потока туристов на 40%.

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россияне летом 2026 года на прямых рейсах могут отправиться в 35 стран, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Летом 2026 года в список стран с прямым авиасообщением из России входят 35 стран", — сообщили в АТОР

Вьетнам, Индонезию, Китай, Таиланд, Индию, Мальдивы, Монголию, Оман и Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Сербию и Абхазию. Кроме того, россияне смогут полететь без пересадки в Азию КНДР , посетить страны СНГ , а именно Азербайджан Туркмению , а также Грузию

По данным АТОР, не все страны с прямым авиасообщением можно назвать емкими и популярными туристическими направлениями. "Среди массовых туристических направлений с прямыми рейсами можно выделить Турцию, Египет, Китай, Вьетнам, Таиланд и ОАЭ", - отметили в ассоциации.