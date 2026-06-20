В Белоруссии рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего под Брянском

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ребенок, пострадавший в результате атаки ВСУ на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области, после операции находится в реанимации.
- Состояние ребенка удовлетворительное, отмечается положительная динамика.
МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Пострадавший в результате атаки ВСУ на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области ребенок после операции находится в реанимации в удовлетворительном состоянии, сообщили в минздраве Белоруссии.
"Дети в РНПЦ детской хирургии - стабильны, с положительной динамикой. Ребенок, прооперированный 19 июня, - в реанимации, состояние удовлетворительное. Взрослый пациент переведен из реанимации в отделение, состояние стабильное", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всем пострадавшим оказывается высокотехнологичная медицинская помощь в полном объеме.
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