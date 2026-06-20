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Юрист предупредил о схемах мошенников с QR-кодами - РИА Новости, 20.06.2026
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13:59 20.06.2026
Юрист предупредил о схемах мошенников с QR-кодами

Юрист Соловьев: QR-коды становятся одной из распространенных мошеннических схем

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкQR-код на экране смартфона
QR-код на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Использование QR-кодов становится распространенной мошеннической схемой для получения доступа к аккаунтам на портале "Госуслуги".
  • Мошенники рассылают ложные квитанции на "доплату" за транспортный налог и подложные штрафы с QR-кодами, при сканировании которых на устройство попадает вредоносное ПО или взламывают аккаунт на "Госуслугах".
  • Эксперт советует проверять реальность начисления, которое предлагается оплатить QR-кодом.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2О июн - РИА Новости. Одной из распространенных мошеннических схем становится использование QR-кодов, позволяющих получать доступ к аккаунтам на портале "Госуслуги", сообщил РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед, руководитель проекта "Не дай себя обмануть" Иван Соловьев.
"QR-коды становятся одной из распространенных мошеннических схем, чтобы взломать финансовый кошелек и заполучить доступ к аккаунту в "Госуслугах"", - сказал Соловьев.
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В частности, по его словам, фиксируются случаи использования QR-кодов в присланных мошенниками ложных квитанциях на "доплату" за транспортный налог за прошлый год, которые злоумышленники раскладывают в почтовые ящики по месту регистрации предполагаемых жертв. При переходе по такому QR-коду на устройство человека попадает вредоносное программное обеспечение, либо у него взламывают аккаунт на портале "Госуслуги", пояснил эксперт.
"Также мошенники присылают уведомления с QR-кодами по подложным штрафам, якобы за нарушение правил дорожного движения, неуплаченные налоги, к примеру, налоги на имущество или транспортный налог. Поэтому следует в обязательном порядке удостовериться в реальности начисления, которое предлагается оплатить QR- кодом", - подчеркнул Соловьев.
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