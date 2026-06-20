Юрист предупредил о схемах мошенников с QR-кодами

СИМФЕРОПОЛЬ, 2О июн - РИА Новости. Одной из распространенных мошеннических схем становится использование QR-кодов, позволяющих получать доступ к аккаунтам на портале "Госуслуги", сообщил РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед, руководитель проекта "Не дай себя обмануть" Иван Соловьев.

В частности, по его словам, фиксируются случаи использования QR-кодов в присланных мошенниками ложных квитанциях на "доплату" за транспортный налог за прошлый год, которые злоумышленники раскладывают в почтовые ящики по месту регистрации предполагаемых жертв. При переходе по такому QR-коду на устройство человека попадает вредоносное программное обеспечение, либо у него взламывают аккаунт на портале "Госуслуги", пояснил эксперт.