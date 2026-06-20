Пронкин победил в метании молота на Кубке России по легкой атлетике

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Валерий Пронкин стал победителем соревнований по метанию молота на Кубке России с результатом 78,78 метра.
- В толкании ядра у женщин лучшей стала Снежана Трофимец с результатом 16,23 метра.
- На дистанции 5000 м у мужчин победу одержал Даниил Прокушев с результатом 14 минут 2,11 секунды, а у женщин — Светлана Аплачкина с результатом 15 минут 29,57 секунды.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Валерий Пронкин стал победителем соревнований по метанию молота на Кубке России по легкой атлетике, который проходит в Чебоксарах.
Он показал результат 78,78 метра. Вторым стал Андрей Романов (72,62), третьим - Иван Коптюх (71,15).
В толкании ядра у женщин лучшей стала Снежана Трофимец (16,23), далее расположились Ольга Батырева (16,17) и Екатерина Бурмистрова (16,16).
В прыжках в длину победила Таисия Дмитриева (6,57), серебро завоевала Анастасия Кобылянских (6,53), бронзу - Рамиля Валитова (6,48).
На дистанции 5000 м у мужчин победу одержал Даниил Прокушев с результатом 14 минут 2,11 секунды. Второе место занял Дэниел Чугайнов (14.06,02), третье - Евгений Волков (14.07,97). У женщин победительницей соревнований стала Светлана Аплачкина (15.29,57), следом финишировали Мария Ермакова (15.34,62) и Анна Лахнова (15.51,19).
Кубок России завершится в воскресенье.