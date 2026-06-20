Рейтинг@Mail.ru
Пронкин победил в метании молота на Кубке России по легкой атлетике - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:03 20.06.2026
Пронкин победил в метании молота на Кубке России по легкой атлетике

Пронкин победил в метании молота на Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВалерий Пронкин
Валерий Пронкин - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Валерий Пронкин. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Валерий Пронкин стал победителем соревнований по метанию молота на Кубке России с результатом 78,78 метра.
  • В толкании ядра у женщин лучшей стала Снежана Трофимец с результатом 16,23 метра.
  • На дистанции 5000 м у мужчин победу одержал Даниил Прокушев с результатом 14 минут 2,11 секунды, а у женщин — Светлана Аплачкина с результатом 15 минут 29,57 секунды.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Валерий Пронкин стал победителем соревнований по метанию молота на Кубке России по легкой атлетике, который проходит в Чебоксарах.
Он показал результат 78,78 метра. Вторым стал Андрей Романов (72,62), третьим - Иван Коптюх (71,15).
Легкая атлетика - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Завалий победил в беге на 100 метров на Кубке России по легкой атлетике
18 июня, 21:04
В толкании ядра у женщин лучшей стала Снежана Трофимец (16,23), далее расположились Ольга Батырева (16,17) и Екатерина Бурмистрова (16,16).
В прыжках в длину победила Таисия Дмитриева (6,57), серебро завоевала Анастасия Кобылянских (6,53), бронзу - Рамиля Валитова (6,48).
На дистанции 5000 м у мужчин победу одержал Даниил Прокушев с результатом 14 минут 2,11 секунды. Второе место занял Дэниел Чугайнов (14.06,02), третье - Евгений Волков (14.07,97). У женщин победительницей соревнований стала Светлана Аплачкина (15.29,57), следом финишировали Мария Ермакова (15.34,62) и Анна Лахнова (15.51,19).
Кубок России завершится в воскресенье.
Полина Кнороз - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Кнороз с личным рекордом победила в прыжках с шестом на Кубке России
Вчера, 19:22
 
СпортЛегкая атлетикаВалерий ПронкинСветлана Аплачкина
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Нидерланды
    Швеция
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Германия
    Кот-д’Ивуар
    2
    1
  • Футбол
    21.06 03:00
    Эквадор
    Кюрасао
  • Футбол
    21.06 07:00
    Тунис
    Япония
  • Футбол
    21.06 19:00
    Испания
    Саудовская Аравия
  • Футбол
    21.06 22:00
    Бельгия
    Иран
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала