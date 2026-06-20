В CENTCOM заявили о беспрепятственном проходе судов через Ормузский пролив

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"Двадцатого июня движение коммерческих судов в Ормузском проливе возросло, поскольку силы США продолжали действовать в этом районе в целом для поддержки свободы судоходства. Безопасный проход через эту международную судоходную артерию сегодня оставался беспрепятственным", - говорится в заявлении командования.