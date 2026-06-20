В CENTCOM заявили о беспрепятственном проходе судов через Ормузский пролив

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центральное командование США утверждает, что проход судов через Ормузский пролив остается беспрепятственным.
- 20 июня через пролив прошли 55 торговых судов, перевозящих большие объемы грузов и более 17 миллионов баррелей нефти.
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Центральное командование США (CENTCOM) утверждает, что проход судов через Ормузский пролив остается беспрепятственным.
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"Двадцатого июня движение коммерческих судов в Ормузском проливе возросло, поскольку силы США продолжали действовать в этом районе в целом для поддержки свободы судоходства. Безопасный проход через эту международную судоходную артерию сегодня оставался беспрепятственным", - говорится в заявлении командования.
Как утверждают американские военные, через пролив прошли 55 торговых судов, перевозящих большие объемы грузов и более 17 миллионов баррелей нефти.