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В CENTCOM заявили о беспрепятственном проходе судов через Ормузский пролив - РИА Новости, 20.06.2026
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17:44 20.06.2026 (обновлено: 17:47 20.06.2026)
В CENTCOM заявили о беспрепятственном проходе судов через Ормузский пролив

CENTCOM утверждает, что проход судов через Ормуз остается беспрепятственным

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральное командование США утверждает, что проход судов через Ормузский пролив остается беспрепятственным.
  • 20 июня через пролив прошли 55 торговых судов, перевозящих большие объемы грузов и более 17 миллионов баррелей нефти.
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Центральное командование США (CENTCOM) утверждает, что проход судов через Ормузский пролив остается беспрепятственным.
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"Двадцатого июня движение коммерческих судов в Ормузском проливе возросло, поскольку силы США продолжали действовать в этом районе в целом для поддержки свободы судоходства. Безопасный проход через эту международную судоходную артерию сегодня оставался беспрепятственным", - говорится в заявлении командования.

Как утверждают американские военные, через пролив прошли 55 торговых судов, перевозящих большие объемы грузов и более 17 миллионов баррелей нефти.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
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