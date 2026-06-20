СМИ: не менее 25 судов пересекли Ормузский пролив после сделки США и Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- После подписания меморандума об урегулировании между США и Ираном не менее 25 судов уже пересекли Ормузский пролив.
- Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося военного конфликта и снятие морской блокады.
- Около 18 миллионов баррелей нефти покинули иранские порты и стоянки за последние пять дней.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Не менее 25 судов уже пересекли Ормузский пролив после подписания меморандума об урегулировании между США и Ираном, сообщает газета Washington Post со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определил сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Стороны в течение 60 дней должны провести переговоры.
"В четверг 25 судов прошли через Ормузский пролив… Хотя это лишь часть судов, застрявших в регионе, речь идет о самом большом числе ежедневных пересечений за более чем две недели и одном из самых высоких ежедневных показателей с начала конфликта", - пишет издание.
Около 18 миллионов баррелей нефти покинули иранские порты и стоянки за последние пять дней, отмечает газета со ссылкой на данные компании TankerTrackers.
Всего же прохода через пролив ждут еще порядка 550 крупных коммерческих судов, в том числе 160 танкеров, пишет газета со ссылкой на подсчеты издания Lloyd's List.