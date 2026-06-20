СМИ: не менее 25 судов пересекли Ормузский пролив после сделки США и Ирана

"В четверг 25 судов прошли через Ормузский пролив… Хотя это лишь часть судов, застрявших в регионе, речь идет о самом большом числе ежедневных пересечений за более чем две недели и одном из самых высоких ежедневных показателей с начала конфликта", - пишет издание.