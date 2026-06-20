Прокуратура проверит соблюдение закона в ТЦ в Краснодаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Краснодарском крае прокуратура проводит проверку после нападения в здании торгового центра в Краснодаре.
- Ббудет дана оценка соблюдения законодательства в местах с массовым пребыванием людей.
СОЧИ, 20 июн - РИА Новости. Прокуратура Краснодарского края после проверки даст оценку соблюдения законодательства в местах с массовым пребыванием людей, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее в ведомстве сообщали о проведении проверки по нападению в здании ТЦ в Краснодаре.
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"Прокуратура в ходе настоящей проверки даст оценку соблюдения законодательства в местах с массовым пребыванием людей", - говорится в сообщении.
В субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что молодой человек в здании ТЦ в Краснодаре нанес ножевые ранения нескольким посетителям, по предварительным данным, скончалась одна женщина. Злоумышленник задержан, с ним работают полицейские.