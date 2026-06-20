Экс-топы "Телты" обжаловали приговор в кассации

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Суд зарегистрировал кассационную жалобу на первый приговор бывших топ-менеджеров пермского завода "Телта", осужденных на 7 лет колонии за хищения при поставках полевых телефонов в рамках гособоронзаказа, следует из данных суда, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Кроме того, по второму уголовному делу, которое тоже касается мошенничества, суд приговорил Морозова к 10 годам лишения свободы, Высокова и Гришину - к 12 годам. Было установлено, что фигуранты похитили 48 миллионов рублей при выполнении госконтрактов в 2017-2023 годах. На этот приговор также поданы апелляционные жалобы.