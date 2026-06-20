Экс-топы "Телты" обжаловали приговор в кассации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд зарегистрировал кассационную жалобу на приговор бывшим топ-менеджерам пермского завода "Телта", осужденным на 7 лет колонии за хищения при поставках полевых телефонов в рамках гособоронзаказа.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Суд зарегистрировал кассационную жалобу на первый приговор бывших топ-менеджеров пермского завода "Телта", осужденных на 7 лет колонии за хищения при поставках полевых телефонов в рамках гособоронзаказа, следует из данных суда, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Суд в Москве в октябре прошлого года приговорил к реальным срокам учредителя ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Игоря Морозова, его заместителя Алексея Высокова и главного бухгалтера Елену Гришину. Четвертый фигурант Антон Пальмов получил условный срок. Приговор был обжалован в апелляции, но Мосгорсуд оставил его без изменения. Тогда осужденные обратились в вышестоящую инстанцию.
"Зарегистрирована кассационная жалоба", - говорится в материалах дела.
Как было установлено в суде, в 2014-2015 годах "Телта" заключила госконтракт на поставку 7 тысяч полевых телефонных аппаратов для нужд Минобороны. При этом часть комплектующих закупили в Китае по низкой цене, чем удешевили стоимость готового изделия. Однако заказчикам никто не сообщил об изменении окончательной цены телефона, по контракту она осталась прежней, в результате государству в лице Минобороны был причинен ущерб на 33 миллиона рублей.
Кроме того, по второму уголовному делу, которое тоже касается мошенничества, суд приговорил Морозова к 10 годам лишения свободы, Высокова и Гришину - к 12 годам. Было установлено, что фигуранты похитили 48 миллионов рублей при выполнении госконтрактов в 2017-2023 годах. На этот приговор также поданы апелляционные жалобы.