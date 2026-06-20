Названа причина смерти звезды "Клюквенного щербета" Эдже Иртем

Иртем скончалась 15 июня в своем доме в Стамбуле. Ранее среди предварительных возможных причин смерти актрисы называли сердечный приступ, однако официальные результаты вскрытия пока не опубликованы.

"После обнаружения трех рубцов на левой руке моей доверительницы члены семьи сообщили, что во время поездки в Таиланд ее укусила обезьяна. Эксперты указали, что такой укус может привести к тяжелым последствиям, включая сепсис", — говорится в ходатайстве адвоката, поданном в прокуратуру, пишет газета.