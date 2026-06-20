Рейтинг@Mail.ru
Названа причина смерти звезды "Клюквенного щербета" Эдже Иртем - РИА Новости, 20.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:22 20.06.2026
Названа причина смерти звезды "Клюквенного щербета" Эдже Иртем

Причиной смерти звезды "Клюквенного щербета" Эдже Иртем мог стать укус обезьяны

© Фото : @irtemeceЭдже Иртем
Эдже Иртем - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Фото : @irtemece
Эдже Иртем. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турецкая актриса Эдже Иртем, известная по роли Ишыл в сериале «Клюквенный щербет», скончалась 15 июня в своем доме в Стамбуле.
  • Среди предварительных возможных причин смерти актрисы ранее называли сердечный приступ, но появилась версия, что причиной мог стать укус обезьяны в Таиланде.
  • Адвокат актрисы попросил следствие учесть версию с укусом обезьяны при проведении судебно-медицинской экспертизы.
АНКАРА, 20 июн - РИА Новости. Причиной смерти турецкой актрисы Эдже Иртем, известной российским зрителям по роли Ишыл в сериале "Клюквенный щербет" (Kızılcık Şerbeti), мог стать укус обезьяны в Таиланде, пишет газета Т24 со ссылкой на адвоката артистки Угура Геккойуна.
Иртем скончалась 15 июня в своем доме в Стамбуле. Ранее среди предварительных возможных причин смерти актрисы называли сердечный приступ, однако официальные результаты вскрытия пока не опубликованы.
"После обнаружения трех рубцов на левой руке моей доверительницы члены семьи сообщили, что во время поездки в Таиланд ее укусила обезьяна. Эксперты указали, что такой укус может привести к тяжелым последствиям, включая сепсис", — говорится в ходатайстве адвоката, поданном в прокуратуру, пишет газета.
По словам адвоката, защита попросила следствие учесть эту версию при проведении судебно-медицинской экспертизы и установлении причин смерти актрисы.
Халк Хоган - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Названа причина смерти рестлера Халка Хогана
6 июня, 04:28
 
В миреТаиландСтамбулЭдже Иртем (актриса)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала