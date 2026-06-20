Названы лауреаты премии "Золотая Маска" в номинации "Современный балет"

Краткий пересказ от РИА ИИ Спектакли "Преступление и наказание" Санкт-Петербургского театра балета Бориса Эйфмана и "Грозовой перевал" Севастопольского театра оперы и балета стали лауреатами премии "Золотая Маска" в номинации "Балет".

Церемония вручения премии "Золотая Маска" проходит в Омске.

ОМСК, 20 июн - РИА Новости. Спектакль "Преступление и наказание" Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана и постановка "Грозовой перевал" Севастопольского театра оперы и балета стали лауреатами российской национальной театральной премии "Золотая Маска" в номинации "Современный балет", передает корреспондент РИА Новости.

Церемония вручения Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" проходит в Омске в субботу. Победителей в номинации "Современный балет" объявили на сцене во время церемонии награждения.

Премия в номинации "Классический балет" в этом году не была присуждена.

В этом году, согласно новому регламенту, в каждой номинации может быть определено до пяти лауреатов.

Российская национальная театральная премия и фестиваль "Золотая Маска" были учреждены Союзом театральных деятелей России в 1993 году. Премия присуждается за наиболее значительные достижения в области театрального искусства и охватывает спектакли драматического театра, оперы, балета, оперетты, мюзикла, театра кукол и других сценических жанров.