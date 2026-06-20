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Названы лауреаты премии "Золотая Маска" в номинации "Современный балет" - РИА Новости, 20.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:14 20.06.2026 (обновлено: 17:45 20.06.2026)
Названы лауреаты премии "Золотая Маска" в номинации "Современный балет"

Балеты "Преступление и наказание" и "Грозовой перевал" выиграли "Золотую Маску"

© РИА Новости / Александр КряжевБалет
Балет - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Балет. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спектакли "Преступление и наказание" Санкт-Петербургского театра балета Бориса Эйфмана и "Грозовой перевал" Севастопольского театра оперы и балета стали лауреатами премии "Золотая Маска" в номинации "Балет".
  • Церемония вручения премии "Золотая Маска" проходит в Омске.
ОМСК, 20 июн - РИА Новости. Спектакль "Преступление и наказание" Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана и постановка "Грозовой перевал" Севастопольского театра оперы и балета стали лауреатами российской национальной театральной премии "Золотая Маска" в номинации "Современный балет", передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" проходит в Омске в субботу. Победителей в номинации "Современный балет" объявили на сцене во время церемонии награждения.
Дирижер Антон Гришанин получает награду за оперу Семен Котко на церемонии вручения Российской национальной театральной премии Золотая маска. 20 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
"Семен Котко" Большого театра стал лауреатом премии "Золотая маска"
Вчера, 16:41
Премия в номинации "Классический балет" в этом году не была присуждена.
В этом году, согласно новому регламенту, в каждой номинации может быть определено до пяти лауреатов.
Российская национальная театральная премия и фестиваль "Золотая Маска" были учреждены Союзом театральных деятелей России в 1993 году. Премия присуждается за наиболее значительные достижения в области театрального искусства и охватывает спектакли драматического театра, оперы, балета, оперетты, мюзикла, театра кукол и других сценических жанров.
"Золотая Маска" является одной из главных профессиональных театральных наград России. Ежегодно в рамках фестиваля на различных площадках страны демонстрируются спектакли-номинанты, а победителей определяет жюри, сформированное из ведущих деятелей театрального искусства. В 2025 году премия перешла на новую систему определения лауреатов, предусматривающую возможность присуждения награды нескольким участникам в одной номинации.
Премия "Золотая маска" реализуется при поддержке министерства культуры России, департамента культуры Москвы и Президентского фонда культурных инициатив.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
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