Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер Италии Мелони ответила на критику Трампа, заявив, что ее популярность не зависит от дружбы с ним.
- Тот ранее обвинил ее в попытке поднять свой рейтинг за счет скандала с его упоминанием.
- До этого Трамп утверждал, что Мелони умоляла его о совместном фото на полях саммита G7, что она накануне опровергла.
РИМ, 20 июн — РИА Новости. Премьер Италии Джорджа Мелони, отвечая на критику Дональда Трампа, заявила, что ее популярность не зависит от дружбы с ним.
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"Эти постоянные, ничем не спровоцированные нападки бессмысленны. Что касается моей популярности, то дружба с вами ей, безусловно, не помогла, как и не зависит она от наших отношений", — написала Мелони в Instagram*.
По ее словам, на ее рейтинги влияет лишь способность защищать национальные интересы. Говоря же об американских военных базах в Италии, она заявила, что их использование регулируется соглашениями, которые нельзя нарушать.
"В любом случае моя популярность — не ваша проблема. Я предлагаю вам сосредоточиться на своей собственной", — подытожила Мелони, обращаясь к Трампу.
Накануне Трамп заявил, что политик якобы умоляла его о совместном фото на полях саммита "Большой семерки", который проходил во Франции с 15 по 17 июня. Сама Мелони назвала высказывание главы Белого дома вымыслом, отметив, что ни она сама, ни Италия "никого не умоляют", а американскому лидеру следовало бы проявить такую же решимость к врагам США и Запада.
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По информации итальянских СМИ, на встрече в Эвиане они обменивались шутливыми репликами, пытаясь сгладить разногласия по поводу конфликта на Ближнем Востоке.
Из-за возникшей напряженности были отменены несколько встреч на высоком уровне, в том числе визит главы МИД Италии Антонио Таяни.
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