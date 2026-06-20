Ушаков отметил любопытные нюансы в позиции Мадьяра по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Позиция Мадьяра по Украине отличается от точки зрения его предшественника, заявил Ушаков.
- Он также отметил любопытные и интересные нюансы в его отношении к Киеву.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Помощник президента Юрий Ушаков обратил внимание на "любопытные и интересные нюансы" в отношении премьера Венгрии Петера Мадьяра к Украине.
"Его позиция несколько отличается от позиции предшественника. Но конкретных каких-то деталей между нами и венграми не обсуждалось. Мы смотрим на развитие ситуации, но видим также, что у нового лидера есть много нюансов. Они появились и в отношении взаимоотношений в рамках ЕС, например. И по Украине", — рассказал он РИА Новости.
В апреле в Венгрии прошли парламентские выборы. На них победила партия "Тиса" Петера Мадьяра.
В мае на встрече с генсекретарем НАТО Марком Рютте новый премьер заявил, что Будапешт не будет отправлять Киеву оружие и военную технику. Накануне он сообщил, что в последний момент смог добиться исключения из итогового заявления саммита ЕС пункта об ускоренном приеме Украины. Мадьяр отметил, что вступление страны в Евросоюз затруднительно из-за продолжающегося конфликта с Россией. Он также добавил, что Киеву предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем Брюссель сможет принять решение о его членстве.