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Ушаков отметил любопытные нюансы в позиции Мадьяра по Украине - РИА Новости, 20.06.2026
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06:55 20.06.2026 (обновлено: 12:58 20.06.2026)
Ушаков отметил любопытные нюансы в позиции Мадьяра по Украине

Ушаков: Москва видит любопытные нюансы в позиции Мадьяра по Украине

© AP Photo / Omar HavanaПремьер-министр Венгрии Петер Мадьяр
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Omar Havana
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Позиция Мадьяра по Украине отличается от точки зрения его предшественника, заявил Ушаков.
  • Он также отметил любопытные и интересные нюансы в его отношении к Киеву.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Помощник президента Юрий Ушаков обратил внимание на "любопытные и интересные нюансы" в отношении премьера Венгрии Петера Мадьяра к Украине.
"Его позиция несколько отличается от позиции предшественника. Но конкретных каких-то деталей между нами и венграми не обсуждалось. Мы смотрим на развитие ситуации, но видим также, что у нового лидера есть много нюансов. Они появились и в отношении взаимоотношений в рамках ЕС, например. И по Украине", — рассказал он РИА Новости.
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В мае на встрече с генсекретарем НАТО Марком Рютте новый премьер заявил, что Будапешт не будет отправлять Киеву оружие и военную технику. Накануне он сообщил, что в последний момент смог добиться исключения из итогового заявления саммита ЕС пункта об ускоренном приеме Украины. Мадьяр отметил, что вступление страны в Евросоюз затруднительно из-за продолжающегося конфликта с Россией. Он также добавил, что Киеву предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем Брюссель сможет принять решение о его членстве.
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