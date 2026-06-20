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В Балашихе произошел крупный пожар на строительном рынке - РИА Новости, 20.06.2026
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10:04 20.06.2026 (обновлено: 19:13 20.06.2026)
В Балашихе произошел крупный пожар на строительном рынке

В Балашихе произошел крупный пожар на строительном рынке, пострадавших нет

© Фото : Главное управление МЧС России по Московской областиПожар на строительном рынке в Балашихе. 20 июня 2026 года
Пожар на строительном рынке в Балашихе. 20 июня 2026 года - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Фото : Главное управление МЧС России по Московской области
Пожар на строительном рынке в Балашихе. 20 июня 2026 года
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории строительного рынка на улице Текстильщиков в Балашихе произошел крупный пожар.
  • По предварительной информации, пострадавших нет, пожар тушат 50 человек и 15 единиц техники.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Огнеборцы тушат крупный пожар на территории строительного рынка на улице Текстильщиков в Балашихе, предварительно, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, Балашиха, улица Текстильщиков, вл. 18. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что происходит горение на территории строительного рынка. По предварительной информации, пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар тушат 50 человек и 15 единиц техники.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БалашихаПроисшествия
 
 
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