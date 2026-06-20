В Балашихе произошел крупный пожар на строительном рынке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории строительного рынка на улице Текстильщиков в Балашихе произошел крупный пожар.
- По предварительной информации, пострадавших нет, пожар тушат 50 человек и 15 единиц техники.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Огнеборцы тушат крупный пожар на территории строительного рынка на улице Текстильщиков в Балашихе, предварительно, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, Балашиха, улица Текстильщиков, вл. 18. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что происходит горение на территории строительного рынка. По предварительной информации, пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар тушат 50 человек и 15 единиц техники.
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