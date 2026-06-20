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В ходе нападения мужчины в ТЦ в Краснодаре пострадала беременная женщина - РИА Новости, 20.06.2026
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17:11 20.06.2026 (обновлено: 17:13 20.06.2026)
В ходе нападения мужчины в ТЦ в Краснодаре пострадала беременная женщина

Среди пострадавших при нападении в ТЦ в Краснодаре есть беременная женщина

© РИА НовостиОбстановка у здания ТЦ в Краснодаре, где произошло нападение на посетителей
Обстановка у здания ТЦ в Краснодаре, где произошло нападение на посетителей - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости
Обстановка у здания ТЦ в Краснодаре, где произошло нападение на посетителей
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате нападения в торговом центре в Краснодаре есть пострадавшая беременная женщина.
  • Молодой человек ранил несколько посетителей, скончалась женщина, злоумышленник задержан.
КРАСНОДАР, 20 июн – РИА Новости. Среди пострадавших в ходе нападения мужчины в ТЦ в Краснодаре есть беременная женщина, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Среди пострадавших в ходе нападения есть беременная женщина", - сказал собеседник агентства.
В субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что молодой человек в здании торгового центра в Краснодаре ранил ножом несколько посетителей. По предварительным данным, скончалась женщина. Злоумышленник задержан, с ним работают полицейские. Прокуратура проводит проверку.
Обстановка у здания ТЦ в Краснодаре, где произошло нападение на посетителей - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
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ПроисшествияКраснодарИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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